    Der Börsen-Tag

    DAX & Dow im Minus, SDAX und Tech-Aktien trotzen der Schwäche

    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, mit leichten Unterschieden in der Entwicklung zwischen Deutschland und den USA. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 25.434,06 Punkten und liegt damit 0,08 Prozent im Minus. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, gibt etwas deutlicher nach und steht bei 32.269,76 Punkten, ein Rückgang von 0,24 Prozent. Leicht positiv präsentiert sich dagegen der Nebenwerteindex SDAX: Er gewinnt minimal 0,03 Prozent auf 18.200,30 Punkte und kann sich damit als einziger der betrachteten deutschen Indizes im Plus halten. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, verliert 0,35 Prozent und notiert bei 3.833,58 Punkten – damit gehört er heute zu den schwächeren Segmenten am deutschen Markt. Auch an der Wall Street dominieren negative Vorzeichen. Der Dow Jones steht derzeit bei 49.290,07 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,58 Prozent. Damit fällt der US-Standardwerteindex deutlicher zurück als die großen deutschen Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 gibt moderater nach und liegt mit 6.971,70 Punkten 0,09 Prozent im Minus – in etwa vergleichbar mit der leichten Abschwächung im DAX. In der Gesamtschau zeigen sich die deutschen Leitindizes DAX und MDAX nur leicht schwächer, während der TecDAX etwas stärker unter Druck steht und der SDAX sich stabil bis minimal freundlich entwickelt. In den USA fällt die Korrektur im Dow Jones spürbarer aus, während der S&P 500 ähnlich wie der DAX nur leicht im Minus notiert.

    DAX Topwerte

    Zalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5.10% an, gefolgt von Symrise mit 2.37% und MTU Aero Engines, das um 2.12% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete die Deutsche Telekom einen Rückgang von -2.40%, während Heidelberg Materials um -2.44% fiel. Fresenius Medical Care war mit einem Minus von -3.40% der größte Verlierer im DAX.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Aurubis mit einem Anstieg von 5.11% hervor, gefolgt von Delivery Hero mit 3.79% und FUCHS Pref, das um 3.65% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    TeamViewer fiel um -2.75%, während freenet einen Rückgang von -3.31% verzeichnete. Fraport war mit -3.66% der größte Verlierer im MDAX.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX erzielte Verbio den höchsten Anstieg mit 17.38%, gefolgt von Salzgitter mit 4.57% und PVA TePla, das um 4.23% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Douglas fiel um -3.65%, Alzchem Group um -3.72% und SMA Solar Technology verzeichnete den größten Rückgang mit -4.96%.

    TecDAX Topwerte

    CANCOM SE führt die TecDAX-Werte mit einem Anstieg von 3.23% an, gefolgt von ATOSS Software mit 2.93% und Nordex, das um 2.32% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    Im TecDAX fiel freenet um -3.31%, Draegerwerk um -3.56% und SMA Solar Technology verzeichnete einen Rückgang von -4.96%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones verzeichnete Boeing einen Anstieg von 2.52%, während Chevron Corporation und Caterpillar jeweils um 1.64% zulegten.

    Dow Jones Flopwerte

    JPMorgan Chase fiel um -3.22%, Salesforce um -4.18% und Visa (A) verzeichnete den größten Rückgang mit -4.80%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Moderna mit einem Anstieg von 12.12% hervor, gefolgt von Intel mit 6.82% und Advanced Micro Devices, das um 5.61% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Salesforce fiel um -4.18%, während Royal Caribbean Cruises und Mastercard Registered (A) jeweils um -4.44% zurückgingen.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
