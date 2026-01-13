    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gouverneur will Russen wegen Blackout umquartieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Behörden in Belgorod planen vorübergehende Umsiedlung.
    • Massive Probleme mit Strom- und Wärmeversorgung betroffen.
    • Grenzregion leidet unter beidseitigen Angriffen im Krieg.
    Gouverneur will Russen wegen Blackout umquartieren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BELGOROD (dpa-AFX) - In der westrussischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine bereiten die Behörden die Bürger wegen massiver Probleme mit der Strom- und Wärmeversorgung zumindest zeitweise auf eine Umsiedlung vor. "Wir verstehen, dass es unmöglich ist, mit den Reservekapazitäten die Stromversorgung in erster Linie der Mehrfamilienhäuser, aber auch der Industrieobjekte völlig wiederherzustellen", schrieb Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram. Er bitte die Einwohner daher, sich nach Möglichkeiten umzusehen, im Notfall anderswo unterzukommen.

    Gladkow betonte, dass es nicht um eine dauerhafte Umsiedlung in andere Regionen gehe. Aber die Gebietsregierung bereite die mögliche Evakuierung der am schwersten von den Stromausfällen betroffenen Landkreise in andere Städte und Gemeinden Belgorods vor, schrieb er. Wenn es möglich sei, dann sollten die Bürger vorläufig dort ihre Häuser verlassen und Kinder bei Verwandten mit Strom- und Wärmeversorgung unterbringen.

    Beidseitige Angriffe auf Infrastruktur

    Russland führt seit fast vier Jahren Krieg in der benachbarten Ukraine und hat dort schwere Zerstörungen angerichtet. Aber auch die Grenzregionen in Russland bekommen zunehmend die Härte des Kriegs zu spüren. Belgorod ist eine der am schwersten betroffenen Regionen im Land. Während Moskau in der vergangenen Woche einen der schwersten Angriffe auf Kiew führte und sogar eine Mittelstreckenrakete des Typs Oreschnik gegen das westukrainische Lwiw startete, attackierte gleichzeitig die Ukraine Belgorod. Dadurch fiel für mehr als eine halbe Million Russen in der Region der Strom aus. Die Folgen sind bis heute nicht behoben./bal/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Gouverneur will Russen wegen Blackout umquartieren In der westrussischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine bereiten die Behörden die Bürger wegen massiver Probleme mit der Strom- und Wärmeversorgung zumindest zeitweise auf eine Umsiedlung vor. "Wir verstehen, dass es unmöglich ist, mit den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     