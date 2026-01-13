    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices - Aktienkurs springt nach oben +7,18 % - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +7,18 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 190,79 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,18 % zugelegt, was einem Anstieg von +12,78  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Advanced Micro Devices Aktie. Nach einem Plus von +1,76 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 190,79. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Advanced Micro Devices Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,02 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -5,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Advanced Micro Devices auf -1,72 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,22 % geändert.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,48 %
    1 Monat +0,16 %
    3 Monate -3,02 %
    1 Jahr +59,30 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 308,84 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow im Minus, SDAX und Tech-Aktien trotzen der Schwäche


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

    Leichter Dämpfer nach Rekorden


    Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag nach der Bekanntgabe neuer US-Inflationsdaten etwas Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 49.352 Punkte. Tags zuvor hatte der …

    Börsenstart USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +7,03 %
    +0,67 %
    +0,16 %
    -5,08 %
    +59,22 %
    +175,63 %
    +128,53 %
    +7.885,77 %
    +6.164,30 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



