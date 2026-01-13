WARBURG RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Auftragsdaten des Wettbewerbers BESI im vierten Quartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Diese liegen mit vorläufig 250 Millionen Euro um 40 Prozent über dem Vorquartal, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Auftragseingang die Konsensschätzung um fast ein Drittel überboten. Auch bei Suss Microtec werde ein starker Anstieg des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorquartal erwartet./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:15 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 46,02EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.