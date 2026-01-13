    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shelly Group SE: Preliminary FY 2025 Sales Revenue Revealed

    Shelly Group SE is set to close FY 2025 with strong momentum, as preliminary figures point to robust double-digit growth and a confirmed earnings outlook.

    Shelly Group SE: Preliminary FY 2025 Sales Revenue Revealed
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
    • Shelly Group SE reported a preliminary increase in consolidated sales revenues of approximately 40% to EUR 149.7 million for FY 2025.
    • The sales revenue result is within the forecast range of EUR 145 million to EUR 155 million.
    • The EBIT forecast for FY 2025 has been confirmed.
    • The revenue target for 2026 remains unchanged at around EUR 200 million.
    • Official unaudited consolidated financials for FY 2025 will be disclosed on 23 February 2026.
    • The EUR/BGN exchange rate is fixed at EUR 1 = BGN 1.95583.

    The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at Shelly Group is on 23.02.2026.

    The price of Shelly Group at the time of the news was 61,20EUR and was down -1,29 % compared with the previous day.


    Shelly Group

    -1,29 %
    -1,27 %
    +11,91 %
    +9,35 %
    +74,89 %
    +59,38 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Shelly Group SE: Preliminary FY 2025 Sales Revenue Revealed Shelly Group SE is set to close FY 2025 with strong momentum, as preliminary figures point to robust double-digit growth and a confirmed earnings outlook.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     