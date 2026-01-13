Shelly Group SE: Preliminary FY 2025 Sales Revenue Revealed
Shelly Group SE is set to close FY 2025 with strong momentum, as preliminary figures point to robust double-digit growth and a confirmed earnings outlook.
Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
- Shelly Group SE reported a preliminary increase in consolidated sales revenues of approximately 40% to EUR 149.7 million for FY 2025.
- The sales revenue result is within the forecast range of EUR 145 million to EUR 155 million.
- The EBIT forecast for FY 2025 has been confirmed.
- The revenue target for 2026 remains unchanged at around EUR 200 million.
- Official unaudited consolidated financials for FY 2025 will be disclosed on 23 February 2026.
- The EUR/BGN exchange rate is fixed at EUR 1 = BGN 1.95583.
The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at Shelly Group is on 23.02.2026.
The price of Shelly Group at the time of the news was 61,20EUR and was down -1,29 % compared with the previous day.
