    Shelly Group SE: Vorläufiger Umsatz für 2025 veröffentlicht!

    Shelly Group SE meldet für 2025 ein kräftiges Wachstum: Der Umsatz steigt deutlich, Prognosen werden bestätigt und der Blick auf 2026 bleibt ambitioniert.

    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com
    • Shelly Group SE erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Umsatzanstieg von rund 40 % auf ca. EUR 149,7 Mio.
    • Der Umsatz lag innerhalb der prognostizierten Bandbreite von EUR 145 Mio. bis EUR 155 Mio.
    • Die EBIT-Prognose für 2025 wird bestätigt, das Umsatzziel für 2026 bleibt bei rund EUR 200 Mio.
    • Die offiziellen, geprüften Konzernzahlen für 2025 werden am 23. Februar 2026 veröffentlicht.
    • Der Wechselkurs EUR zu BGN ist auf 1 EUR = 1,95583 BGN fixiert.
    • Die Shelly Group ist an verschiedenen Börsen in Deutschland gelistet, u.a. im Prime Standard in Frankfurt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 23.02.2026.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,29 % im Minus.


    Shelly Group

    -1,29 %
    -1,27 %
    +11,91 %
    +9,35 %
    +74,89 %
    +59,38 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
