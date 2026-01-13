Nickelprojekt Crawford im Rahmen des „One Project, One Process Framework“ der Provinz Ontario genannt

TORONTO, 13. Januar 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... ) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) gab heute bekannt, dass die Provinz Ontario das Nickelprojekt Crawford („Crawford“ oder „das Projekt“) offiziell als zweites Projekt benannt hat, das gemäß dem neuen „One Project, One Process“ („1P1P“)-Rahmenwerk der Provinz vorangetrieben wird.

Das 1P1P-Rahmenwerk soll die Genehmigungs- und Prüfungsverfahren für große Bergbauprojekte in Ontario besser koordinieren, indem es die Zeitpläne, Zuständigkeiten und den Informationsaustausch zwischen den Ministerien der Provinz aufeinander abstimmt. Für Canada Nickel spiegelt diese Benennung den fortgeschrittenen Stand, den Umfang und die strategische Bedeutung des Nickelprojekts Crawford im Rahmen der Strategie für kritische Mineralien der Provinz Ontario wider.

„Ontario handelt mit höchster Dringlichkeit, um diese zu 100 % in kanadischem Besitz befindliche Mine zu eröffnen und 4.000 Arbeitsplätze für kanadische Arbeitnehmer zu schaffen“, erklärte Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau. „Im Jahr 2026 wird unsere Regierung mit voller Kraft daran arbeiten, eines der größten Nickelvorkommen der Welt zu erschließen, das unsere Wirtschaft ankurbeln und dazu beitragen wird, die Dominanz Chinas im Bereich der kritischen Mineralien zu beenden. Von Anfang bis Ende ‚Made in Canada‘, während wir eine heimische Lieferkette aufbauen, die die größte Nickelsulfidmine der westlichen Welt, eine neue Nickelverarbeitungsanlage und eine nachgelagerte Legierungsproduktionsanlage umfasst.“

„Die heutige Ankündigung unterstreicht die strategische Bedeutung des Nickelprojekts Crawford für Ontario und das Bestreben der Provinz, eine weltweit führende Lieferkette für kritische Mineralien aus Ontario aufzubauen“, erklärte Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company. „Crawford wurde speziell dafür konzipiert, einen neuen Korridor für kohlenstoffarmen Bergbau und saubere Metallherstellung im Nordosten Ontarios zu etablieren – um langfristiges Wirtschaftswachstum zu fördern, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und sicherzustellen, dass die Wertschöpfung innerhalb der Provinz bleibt. Als einziges Bergbauprojekt in Kanada, das diese Art der Unterstützung sowohl von der Bundesregierung als auch von der Provinzregierung erhalten hat, bestärkt die heutige Ankündigung unser Engagement, bis Jahresende mit dem Bau zu beginnen. Wir freuen uns darauf, mit der Provinz im Rahmen ihres neu angekündigten Critical Minerals Processing Fund zusammenzuarbeiten, um diese Zielsetzungen zu verwirklichen.“