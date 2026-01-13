Salesforce - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,97 % - 13.01.2026

Mit einer Performance von -5,97 % musste die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 209,18€, mit einem Minus von -5,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Obwohl die Salesforce Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,55 %.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -4,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,33 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -7,77 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,49 % 1 Monat -6,33 % 3 Monate +7,55 % 1 Jahr -28,14 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 197,24 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

AI has changed our personal lives, answering any question, unleashing our creativity, and delivering tailored insights with a simple prompt. But in the workplace, AI hasn’t yet been so transformative — bogged down by unintuitive interfaces, …

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.