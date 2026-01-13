    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Besonders beachtet!

    1065 Aufrufe 1065 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,97 % - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Salesforce Aktie bisher Verluste von -5,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,97 % - 13.01.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Mit einer Performance von -5,97 % musste die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 209,18, mit einem Minus von -5,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    53.480,43€
    Basispreis
    36,41
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    44.915,55€
    Basispreis
    37,01
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Salesforce Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,55 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -4,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,33 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -7,77 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,49 %
    1 Monat -6,33 %
    3 Monate +7,55 %
    1 Jahr -28,14 %

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 197,24 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow im Minus, SDAX und Tech-Aktien trotzen der Schwäche


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

    Börsenstart USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Salesforce Announces the General Availability of Slackbot – Your Personal Agent for Work


    AI has changed our personal lives, answering any question, unleashing our creativity, and delivering tailored insights with a simple prompt. But in the workplace, AI hasn’t yet been so transformative — bogged down by unintuitive interfaces, …

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -6,52 %
    -5,00 %
    -7,31 %
    +5,97 %
    -28,51 %
    +61,18 %
    +25,54 %
    +219,02 %
    +1.517,90 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salesforce - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,97 % - 13.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Salesforce Aktie bisher Verluste von -5,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     