Orsted Aktie mit starker Tagesperformance - 13.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Orsted Aktie. Mit einer Performance von +4,96 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Orsted Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,090€, mit einem Plus von +4,96 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Orsted einen Gewinn von +11,82 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,79 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Orsted eine positive Entwicklung von +10,56 % erlebt.

Orsted Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,96 % 1 Monat +1,79 % 3 Monate +11,82 % 1 Jahr -18,12 %

Informationen zur Orsted Aktie

Es gibt 1 Mrd. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,95 Mrd. € wert.

Orsted Aktie jetzt kaufen?

Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.