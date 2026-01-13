Deutlicher Kurssprung bei der BioNTech Aktie - 13.01.2026

Die BioNTech Aktie notiert aktuell bei 91,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,03 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BioNTech Aktie. Nach einem Plus von +1,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 91,90€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Obwohl sich die BioNTech Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,45 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um +11,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BioNTech um +14,27 % gewonnen.

BioNTech Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,93 % 1 Monat +14,48 % 3 Monate -0,45 % 1 Jahr -26,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BioNTech Aktie, die in den letzten Tagen um über 6% gestiegen ist. Anleger zeigen sich optimistisch, obwohl Bedenken hinsichtlich einer fairen Bewertung bestehen. Es wird auch über die Pipeline und zukünftige Einnahmen aus neuen Therapien diskutiert, während einige Nutzer die Nachhaltigkeit der Kursgewinne in Frage stellen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,07 Mrd. € wert.

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.