    Deutlicher Kurssprung bei der BioNTech Aktie - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die BioNTech Aktie, bisher, um +5,03 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.01.2026

    Die BioNTech Aktie notiert aktuell bei 91,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,03 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,40  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BioNTech Aktie. Nach einem Plus von +1,86 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 91,90. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl sich die BioNTech Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,45 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um +11,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BioNTech um +14,27 % gewonnen.

    BioNTech Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,93 %
    1 Monat +14,48 %
    3 Monate -0,45 %
    1 Jahr -26,58 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BioNTech Aktie, die in den letzten Tagen um über 6% gestiegen ist. Anleger zeigen sich optimistisch, obwohl Bedenken hinsichtlich einer fairen Bewertung bestehen. Es wird auch über die Pipeline und zukünftige Einnahmen aus neuen Therapien diskutiert, während einige Nutzer die Nachhaltigkeit der Kursgewinne in Frage stellen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,07 Mrd. € wert.

    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Dienstag dem 13.01.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    BioNTech Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    +4,91 %
    +11,93 %
    +14,48 %
    -0,45 %
    -26,58 %
    -36,25 %
    +3,04 %
    +643,20 %
