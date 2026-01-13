Getchell Gold Corp. durchteuft 2,8 g/t Au über 40,8 m in Fondaway Canyon, NV

Vancouver, BC – 13. Januar 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) („Getchell“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Analyseergebnisse für die Bohrungen FCG25-37 und FCG25-38 bekannt zu geben, die die Goldmineralisierung der Zone North Fork im Südwesten des Goldprojekts Fondaway Canyon des Unternehmens in Nevada überprüft haben. Fondaway Canyon befindet sich derzeit in der Phase der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Wichtige Highlights

FCG25-38

- 2,8 g/t Au über 40,8 m, einschließlich 5,4 g/t Au über 8,0 m, 80 m unter der Oberfläche.

- Ein zusätzlicher Abschnitt mit 2,9 g/t Au über 15,1 m zeigt die Fortsetzung der Mineralisierung in der unteren Zone North Fork in Fallrichtung mit einem 80 m langen Step-out in südwestlicher Fallrichtung.

FCG25-37

- 1,2 g/t Au über 23,2 m 80 m unter der Oberfläche.

Die Bohrungen FCG25-37 und 38 wurden von derselben Bohrplattform aus am Fuße des Fondaway Canyon an der Kreuzung mit der North Fork-Verzweigung des Canyons niedergebracht (Abbildung 1). Die beiden Bohrungen wurden konzipiert, um die oberen und unteren Mineralisierungszonen in North Fork südwestlich der vorherigen Bohrungen in unterschiedlichen Ausrichtungen zu überprüfen, wobei FCG25-37 in nordwestlicher und FCG25-38 in südwestlicher Richtung niedergebracht wurde.

FCG25-38 durchteufte die obere Mineralisierungszone in 80 Metern unter der Oberfläche mit einem Gehalt von 2,8 g/t Au über 40,8 Meter, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 5,4 g/t Au über 8,0 Meter (Abbildung 2 und Tabelle 1). Darüber hinaus wurde die untere Mineralisierungszone in North Fork tiefer in der Bohrung, 80 Meter in Fallrichtung südwestlich der früheren Bohrungen, mit einem Goldgehalt von 2,9 g/t Au über 15,1 m durchteuft.

Ein dritter Goldabschnitt mit einem Gehalt von 2,6 g/t Au über 8,9 m wurde in 357,7 m Bohrtiefe angetroffen, weit außerhalb der Mineralressourcenschätzung im konzeptionellen Grubenmodell aus dem Jahr 2025, was die weitläufige Ausdehnung und die potenziell unentdeckte Beschaffenheit des Mineralisierungssystems im Fondaway Canyon verdeutlicht.