CDU nennt SPD-Erbschaftssteuerplan "Anschlag" auf Arbeitsplätze
"Das, was wir jetzt hören, ist Gift für den Mittelstand. Denn es wäre eine Substanzversteuerung und das können wir in dieser Situation ohnehin nicht, aber auch in Gänze nicht mitmachen", so die CDU-Politikerin.
Das Erbschaftssteuerkonzept der SPD sieht vor, dass jeder einen sogenannten "Lebensfreibetrag" von einer Million Euro haben soll, bis zu dem Erbschaften steuerfrei bleiben. Für Unternehmenserben die Verschonungsregel gestrichen werden soll. Betriebsvermögen bis fünf Millionen Euro sollen steuerfrei bleiben. Um die Liquidität von Unternehmen nicht zu gefährden, plant die SPD, dass die Steuerschuld auf bis zu 20 Jahre gestundet werden soll.
Ich würde ein kleinen Besen freesen wenn die Aktie (ohne Marktcrash) vor der HV noch mal unter 34€ geht, auf einen Trade jetzt noch zu hoffen, Respekt !
Ich glaube der Kurs steht nur deshalb bei 36€ weil die Sonderdividende von 5€ vom Unternehmen angekuendigt wurde. Nach der Ausschuettung, zusammen mit einer regulaeren Dividende von maximal 2€ (marketscreener/S&P Global Market Intelligence hat eine durchschnittliche Analystenerwartung von insgesamt 6,333€), koennte der Kurs nach dem Ex-Tag wieder unter 30€ liegen. Das operative Geschaeft, wovon die Werbeeinnahmen immer noch einen sehr grossen Teil darstellen, laeuft nicht mehr so gut wie frueher (wann hat RTL mit der Gewinnprognose das letzte Mal positiv ueberrascht?) und der Gewinnbeitrag des veraeusserten Geschaefts in den Niederlanden ist weg. Alle Medienaktien mit Legacy Geschaeften, dazu zaehle ich werbefinanziertes Fernsehen in Europa und Kabelfernsehen in den USA, haben seit langem festetablierte sinkende Kurstrends. Daran wird sich wahrscheinlich nichts aendern. Manche Unternehmen koennen das mit einer breiten Aufstellung und hohen Investitionen kompensieren (Disney), andere schaffen es nicht (dazu zaehle ich auch Warner Brothers Discovery, Paramount, ...). RTL schafft es auch nicht. Das Streaming Geschaeft von RTL ist weniger skalierbar als bei US-Unternehmen was mit dem addressierbaren Markt (Reichweite, Sprache) zusammenhaengt und das Produktionsgeschaeft lahmt.
Ich erwarte 7,00 - 7,25 € Dividende...also reguläre ungekürzte Dividendenpolitik sowie die fette Sonderdividende...