    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Irans Ex-Kaiserin ruft Militär auf

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schließt euch Protest an

    Für Sie zusammengefasst
    • Farah Pahlavi ruft Militär zur Unterstützung der Proteste auf.
    • Blutvergießen rechtfertigt nicht das Überleben der Regierung.
    • Hoffnung auf Freiheit und Licht für den Iran bleibt bestehen.
    Irans Ex-Kaiserin ruft Militär auf - Schließt euch Protest an
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi, die Frau des 1979 gestürzten persischen Schahs, hat die Streitkräfte im Iran aufgerufen, sich "in diesem kritischen Moment der iranischen Geschichte" den Protestierenden anzuschließen. "Bedenkt, dass das Überleben einer Regierung und der Erhalt von Errungenschaften niemals das Vergießen des Blutes eurer Landsleute rechtfertigen", schrieb die in Paris lebende Ex-Kaiserin auf der Plattform X.

    "Schließt euch euren Brüdern und Schwestern an, bevor es zu spät ist, und verknüpft euer Schicksal nicht mit dem der Mörder", schrieb die 87-Jährige. "Das freie Iran von morgen gehört auch euren Kindern. Zerstört nicht eure Zukunft und die eurer Familien, indem ihr das Blut eurer Landsleute vergießt." Dass die Sicherheitskräfte der Islamischen Republik dem Aufruf der früheren Monarchin Gehör schenken, ist wenig wahrscheinlich, denn die frühere Monarchie gilt im Staatsapparat weiterhin als verhasst.

    Farah Pahlavi ist die Mutter von Reza Pahlavi, der im US-Exil aktuell eine Führungsrolle in der Opposition für sich beansprucht und von seinem Vater Mohammed Reza Pahlavi einst zum Kronprinzen ernannt wurde.

    An die Protestierenden im Iran gerichtet sagte Farah Pahlavi: "Meine Kinder, gebt die Hoffnung nicht auf. Seid stark und glaubt daran, dass ihr bald gemeinsam die Freiheit im Iran feiern werdet und dass das Licht über die Dunkelheit siegen wird."/evs/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Irans Ex-Kaiserin ruft Militär auf Schließt euch Protest an Irans Ex-Kaiserin Farah Pahlavi, die Frau des 1979 gestürzten persischen Schahs, hat die Streitkräfte im Iran aufgerufen, sich "in diesem kritischen Moment der iranischen Geschichte" den Protestierenden anzuschließen. "Bedenkt, dass das Überleben …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     