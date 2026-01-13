US-Präsident Trump feiert die (nur in der Kernrate) leicht niedrigere Inflation, pöbelt gegen Powell wegen Zinsen - und wird wohl zeitnah den Iran attackieren! Letzteres zumindest legt ein Tweet von ihm nahe, in dem Trump die Menschen im Iran dazu aufruft, das Mullah-Regime zu kippen, Hilfe (der USA) sei unterwegs. Würde Trump nun nicht das Regime im Iran attackieren, wäre das ein Gesichts- und Glaubwürdigkeitsverlust - der steigende Ölpreis preist eine anstehende Attacke zunehmend ein. Das Eskalations-Risiko aber ist groß, weil das Mullah-Regime mit dem Rücken zur Wand steht und nicht mehr viel zu verlieren hat. Die Aktienmärkte haben dieses Risiko aber noch nicht eingepreist..

Hinweise aus Video:

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. Sondervermögen-Luftnummer von Merz: Bloomberg mit Analyse

Das Video "Trump feiert Inflation, pöbelt gegen Powell - jetzt Iran-Attacke?" sehen Sie hier..