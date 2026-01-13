    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Trump feiert Inflation, pöbelt gegen Powell - jetzt Iran-Attacke?

    Letzteres zumindest legt ein Tweet von ihm nahe, in dem Trump die Menschen im Iran dazu aufruft, das Mullah-Regime zu kippen, Hilfe (der USA) sei unterwegs

    US-Präsident Trump feiert die (nur in der Kernrate) leicht niedrigere Inflation, pöbelt gegen Powell wegen Zinsen - und wird wohl zeitnah den Iran attackieren! Letzteres zumindest legt ein Tweet von ihm nahe, in dem Trump die Menschen im Iran dazu aufruft, das Mullah-Regime zu kippen, Hilfe (der USA) sei unterwegs. Würde Trump nun nicht das Regime im Iran attackieren, wäre das ein Gesichts- und Glaubwürdigkeitsverlust - der steigende Ölpreis preist eine anstehende Attacke zunehmend ein. Das Eskalations-Risiko aber ist groß, weil das Mullah-Regime mit dem Rücken zur Wand steht und nicht mehr viel zu verlieren hat. Die Aktienmärkte haben dieses Risiko aber noch nicht eingepreist..

    Hinweise aus Video:

    2. Sondervermögen-Luftnummer von Merz: Bloomberg mit Analyse

     

    Das Video "Trump feiert Inflation, pöbelt gegen Powell - jetzt Iran-Attacke?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
