Börsen Update
Börsen Update USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,69 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.238,90 PKT und fällt um -0,69 %.
Top-Werte: Boeing +2,87 %, Johnson & Johnson +2,50 %, Chevron Corporation +2,24 %, Walmart +2,13 %, Caterpillar +1,76 %
Flop-Werte: Salesforce -6,86 %, Visa (A) -3,95 %, JPMorgan Chase -3,66 %, Verizon Communications -2,20 %, Travelers Companies -2,01 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.675,41 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Intel +8,40 %, Advanced Micro Devices +6,35 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,58 %, Diamondback Energy +3,83 %, Axon Enterprise +2,31 %
Flop-Werte: Adobe -5,87 %, Atlassian Registered (A) -5,74 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -5,48 %, MercadoLibre -4,15 %, Intuit -4,00 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.951,86 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Moderna +16,43 %, Intel +8,40 %, Advanced Micro Devices +6,35 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +5,77 %, Arista Networks +5,09 %
Flop-Werte: Salesforce -6,86 %, Super Micro Computer -6,13 %, Adobe -5,87 %, SOLVENTUM -5,17 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -4,46 %
