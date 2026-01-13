Adobe Aktie mit Kurseinbruch - 13.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Adobe Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,87 % im Minus. Der Kursrückgang der Adobe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,87 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Adobe ist ein führendes Softwareunternehmen, das kreative und digitale Lösungen entwickelt. Hauptprodukte sind Adobe Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Adobe ist Marktführer im kreativen Softwarebereich. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, Apple und Salesforce. Alleinstellungsmerkmale sind die umfassende Produktpalette und starke Markenbekanntheit.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Adobe Aktionäre einen Verlust von -8,98 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adobe auf -11,78 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

Adobe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,66 % 1 Monat -12,75 % 3 Monate -8,98 % 1 Jahr -33,25 %

Informationen zur Adobe Aktie

Es gibt 419 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,14 Mrd.EUR € wert.

Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag nach der Bekanntgabe neuer US-Inflationsdaten etwas Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 49.352 Punkte. Tags zuvor hatte der …

Apple greift den Platzhirsch Adobe sowie Entwickler von Musik-Anwendungen mit einem Bündel-Abo für seine Kreativ-Apps an. Das Angebot mit dem Namen Apple Creator Studio wird ab Ende Januar unter anderem Zugang zum Videoschnitt-Programm Final Cut …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.