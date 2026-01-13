    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPrismo Metals AktievorwärtsNachrichten zu Prismo Metals

    Bergbau-Hotspots starten durch

    Die Lösung des US-Kupferproblems liegt in den Mountain States

    In den Mountain States des US-Westens liegt der geologische Schlüssel für den drohenden Kupfermangel. Die absehbare Unterversorgung mit dem Industriemetall lässt Kupferexplorer und Bergbauriesen Projekte von Montana bis Arizona beschleunigen.

     

    Der Metallexplorer Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) hat seine Beteiligung am Kupferprojekt Hot Breccia im US-Bundesstaat Arizona von 75 % auf 95 % aufgestockt. Zusätzlich wurde eine Option zum Erwerb der ausstehenden 5 % gekauft.

     

    „Das Fehlen eines klaren Mechanismus zur Sicherung des vollständigen Eigentums an Hot Breccia hatte unsere Möglichkeiten zur Finanzierung von Bohrungen und zur Verfolgung potenzieller Partnerschaften mit Dritten bisher eingeschränkt“, sagt Prismo CEO Alain Lambert. Diese Einschränkung scheint nun beseitigt, die strategische Flexibilität des Projekts wurde deutlich verbessert.

     

    Kupferangebot 2040 um 10 Mio. Tonnen zu niedrig

     

    Das aktuelle Marktumfeld dürfte Prismo Metals die Entscheidung für die Investition leicht gemacht haben, denn Kupfer ist das Industriemetall der Stunde. Die Tonne wird an der London Metal Exchange (LME) derzeit mit rund 13.000 USD gehandelt – ein Preisanstieg von 4.500 USD seit dem zollbedingten Tief im Frühjahr. Anders als bei der Rallye an den Edelmetallmärkten ist Kupfer nicht wegen Sorgen vor Inflation und geopolitischen Konflikten gefragt, sondern aufgrund fundamentaler Verhältnisse zwischen Angebot und Nachfrage, die deutlicher nicht sein könnten.

     

    Prognosen und Studien kommen sehr einhellig zu dem Schluss: Es gibt zu wenig Kupfer. „Zu wenig“ bedeutet in diesem Fall nicht, dass etwas höhere Preise das fehlende Angebot durch höheres Recycling ausgleichen oder dass physische Knappheit vor allem auf die massenhafte Einlagerung von Kupfer zu Investmentzwecken zurückzuführen wäre.

     

    Laut einer am 8. Januar 2026 veröffentlichten Studie von S&P Global Energy und S&P Global Market Intelligence wird das Kupferangebot bis 2040 voraussichtlich um 10 Millionen Tonnen hinter der Nachfrage zurückbleiben. Demnach könnte der Bedarf bis 2040 um 23,8 % unter der prognostizierten Nachfrage von 42 Millionen Tonnen liegen, obwohl sich die Menge an recyceltem Kupferschrott auf 10 Millionen Tonnen im selben Zeitraum mehr als verdoppelt.

