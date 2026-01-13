    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Besonders beachtet!

    345 Aufrufe 345 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -2,13 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.01.2026
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

    Amazon aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Sie fällt um -2,13 % auf 206,80. Die Talfahrt der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 206,80, mit einem Minus von -2,13 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    263,11€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 11,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    222,36€
    Basispreis
    1,80
    Ask
    × 11,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Amazon in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,61 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +5,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,61 % gewonnen.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,90 %
    1 Monat +9,18 %
    3 Monate +11,61 %
    1 Jahr -1,01 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursgewinne und Bewertung von Amazon: Analysten heben Kursziele (Durchschnitt ~296 USD, bis zu 335 USD; Upside oft ~18–26%) wegen günstiger Bewertung (niedriges KGV/OCF) und starkem AWS-/KI-Potenzial. Erwähnt werden Effizienzprogramme/Entlassungen, rechtliche Unsicherheiten sowie technische Konsolidierung nahe 52‑Wochen‑Hoch über wichtigen gleitenden Durchschnitten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,21 Bil. € wert.

    UNTERNEHMEN vom 13.01.2026


    Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan NEW YORK - Die Übernahme der Apple-Kreditkarten von Goldman Sachs hat der größten US-Bank JPMorgan im Schlussquartal 2025 einen Gewinnrückgang eingebrockt. Während die Erträge insgesamt …

    Bundesamt öffnet Klageregister


    Im Rechtsstreit um eine Preiserhöhung beim Prime-Abonnement des Online-Händlers Amazon im Sommer 2022 können sich Kunden jetzt einer Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW anschließen. Für die Teilnahme an der Klage müssen sie sich in ein …

    Reolink kündigt TrackFlex Floodlight WiFi Marktstart an


    DÜSSELDORF, Germany, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ - Reolink gibt den Marktstart der neuen Kamera TrackFlex Floodlight WiFi bekannt. Die kabelgebundene 4K-PTZ-Flutlichtkamera mit zwei Objektiven und lokaler KI-Videosuche ist das neueste Mitglied der …

    Amazon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    -1,54 %
    +5,90 %
    +9,18 %
    +11,61 %
    -1,01 %
    +140,07 %
    +63,94 %
    +633,54 %
    +301.421,74 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amazon - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.01.2026 Am 13.01.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -2,13 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     