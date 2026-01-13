Amazon - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Sie fällt um -2,13 % auf 206,80€. Die Talfahrt der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,59 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 206,80€, mit einem Minus von -2,13 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Amazon in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,61 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +5,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,61 % gewonnen.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,90 % 1 Monat +9,18 % 3 Monate +11,61 % 1 Jahr -1,01 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursgewinne und Bewertung von Amazon: Analysten heben Kursziele (Durchschnitt ~296 USD, bis zu 335 USD; Upside oft ~18–26%) wegen günstiger Bewertung (niedriges KGV/OCF) und starkem AWS-/KI-Potenzial. Erwähnt werden Effizienzprogramme/Entlassungen, rechtliche Unsicherheiten sowie technische Konsolidierung nahe 52‑Wochen‑Hoch über wichtigen gleitenden Durchschnitten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,21 Bil. € wert.

