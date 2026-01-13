    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsoft Aktie schwach im Handel - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microsoft Aktie bisher Verluste von -2,09 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

    Microsoft aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Microsoft Aktie. Mit einer Performance von -2,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Microsoft Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,09 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Microsoft Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,99 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -0,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,12 % verloren.

    Microsoft Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,78 %
    1 Monat -1,62 %
    3 Monate -9,99 %
    1 Jahr -0,06 %

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Bil. € wert.

    Diese Branche schlägt Big Tech beim nächsten KI-Milliardenboom


    Die nächste Phase der Künstlichen Intelligenz verändert die Anlegerlogik. BlackRock zeigt, warum Energie und Infrastruktur jetzt vor Big Tech liegen.

    Microsoft zahlt jetzt selbst: KI-Boom treibt Strompreise hoch


    Microsoft: Ein König der Nachahmer


    Viele Anleger lieben Geschichten über das nächste große Ding. Die wirklich großen Vermögen entstehen jedoch oft mit langweiligen Aktien wie Microsoft.

    Microsoft Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    -1,86 %
    -0,78 %
    -1,62 %
    -9,99 %
    -0,06 %
    +85,75 %
    +131,95 %
    +734,76 %
    +1.668,06 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747



