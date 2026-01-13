    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Meta Platforms (A) - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.01.2026

    Am 13.01.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um -2,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,12 % verliert die Meta Platforms (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Meta Platforms (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,12 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Meta Platforms (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,73 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -4,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Meta Platforms (A) auf -5,01 %.

    Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,73 %
    1 Monat -2,28 %
    3 Monate -10,73 %
    1 Jahr -8,44 %

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Bil. € wert.

    Anleger treten nach Rekorden auf die Bremse


    Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,7 Prozent auf 49.265 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex mit 49.633 Punkten eine …

    Diese Branche schlägt Big Tech beim nächsten KI-Milliardenboom


    Die nächste Phase der Künstlichen Intelligenz verändert die Anlegerlogik. BlackRock zeigt, warum Energie und Infrastruktur jetzt vor Big Tech liegen.

    Meta streicht Jobs in verlustbringender VR-Sparte


    Der Facebook-Konzern Meta will mit einem verstärkten Fokus auf KI rund jeden zehnten Job in seiner verlustreichen Sparte Reality Labs streichen, die einst als Zukunft des Konzerns galt. Ein Meta-Sprecher bestätigte einen Bericht der …

    Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    -2,05 %
    -4,73 %
    -2,28 %
    -10,73 %
    -8,44 %
    +337,76 %
    +166,93 %
    +495,88 %
    +1.690,09 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX



