    Visa (A) Aktie sackt ab - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Visa (A) Aktie bisher Verluste von -3,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.

    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Visa ist ein führendes Zahlungsunternehmen, das weltweit elektronische Zahlungen ermöglicht. Hauptprodukte sind Kredit- und Debitkarten. Es konkurriert mit Mastercard und American Express und hebt sich durch ein großes Netzwerk und hohe Sicherheit ab.

    Visa (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.01.2026

    Mit einer Performance von -3,70 % musste die Visa (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Visa (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 283,40, mit einem Minus von -3,70 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Visa (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -0,84 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Visa (A) Aktie damit um -7,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,21 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Visa (A) eine negative Entwicklung von -7,18 % erlebt.

    Visa (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,82 %
    1 Monat -6,21 %
    3 Monate -0,84 %
    1 Jahr -2,31 %

    Informationen zur Visa (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 476,57 Mrd. € wert.

    Anleger treten nach Rekorden auf die Bremse


    Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,7 Prozent auf 49.265 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex mit 49.633 Punkten eine …

    Börsen Update USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,69 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAX & Dow im Minus, SDAX und Tech-Aktien trotzen der Schwäche


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

    Visa (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Visa (A)

    -3,86 %
    -7,82 %
    -6,21 %
    -0,84 %
    -2,31 %
    +42,57 %
    +71,80 %
    +323,09 %
    +2.934,32 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B



