Deutsche Telekom - Aktie mit schwachem Handelstag - 13.01.2026

Die Deutsche Telekom Aktie ist bisher um -1,85 % auf 28,16€ gefallen. Das sind -0,53 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,02 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Telekom abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,36 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +4,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,31 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Telekom um +3,56 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,35 % 1 Monat +7,31 % 3 Monate -3,36 % 1 Jahr -2,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Deutsche Telekom Aktie, die im Vergleich zum DAX unterperformt. Technische Analysen zeigen, dass der Ausbruch über Widerstände nicht signifikant ist. Die Dividendenpolitik wird positiv bewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der jüngsten Kursgewinne und der Marktbedingungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 140,22 Mrd. € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

Hiking Türkiye to exclusively launch 5G smartphones through telecom carrier, Türk Telekom, ahead of Turkey's nationwide network rolloutLas Vegas, Nevada--(Newsfile Corp. - January 13, 2026) - Hiking Türkiye, a locally-owned Turkish smartphone …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht …

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.