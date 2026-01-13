Continental Aktie knickt ein - 13.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Continental Aktie. Mit einer Performance von -3,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Continental Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 67,18€, mit einem Minus von -3,17 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Continental ist ein führender Automobilzulieferer, spezialisiert auf Reifen und Fahrzeugsicherheit. Es gehört zu den Top 5 weltweit, mit starker Präsenz in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bosch und Michelin. Continental punktet mit Innovationen in nachhaltiger Mobilität.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Continental-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,51 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Continental Aktie damit um -2,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Continental bisher ein Minus von -2,47 %.

Continental Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,56 % 1 Monat +2,66 % 3 Monate +21,51 % 1 Jahr +40,37 %

Informationen zur Continental Aktie

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,55 Mrd. € wert.

Ein etwas geringer als erwartet ausgefallener Preisanstieg in den USA hat dem Dax am Dienstag den siebten Handelstag in Folge eine Höchstmarke beschert. Allerdings konnte der deutsche Leitindex das hohe Niveau am Nachmittag nicht mehr halten und …

Am Dienstag hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.421 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start leicht …

Continental Aktie jetzt kaufen?

Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.