Super Micro Computer Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 13.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Super Micro Computer Aktie. Mit einer Performance von -6,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 24,260€, mit einem Minus von -6,08 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Super Micro Computer Aktionäre einen Verlust von -47,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -8,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,48 %. Im Jahr 2026 gab es für Super Micro Computer bisher ein Minus von -6,06 %.

Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,30 % 1 Monat -14,48 % 3 Monate -47,47 % 1 Jahr -19,38 %

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 597 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,45 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.