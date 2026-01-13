Besonders beachtet!
Arista Networks Aktie - Kurs legt am 13.01.2026 stark zu
Am 13.01.2026 ist die Arista Networks Aktie, bisher, um +5,39 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arista Networks Aktie.
Arista Networks Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.01.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Arista Networks Aktie. Mit einer Performance von +5,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arista Networks Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 111,50€. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Anstieg bei Arista Networks konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -20,02 % nicht vollständig ausgleichen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um -9,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arista Networks -6,78 % verloren.
Arista Networks Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,73 %
|1 Monat
|+0,06 %
|3 Monate
|-20,02 %
|1 Jahr
|-4,94 %
Informationen zur Arista Networks Aktie
Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,65 Mrd. € wert.
Börsen Update USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,69 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Arista Networks Aktie jetzt kaufen?
Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.