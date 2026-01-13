MercadoLibre - Aktie gerät unter Druck - 13.01.2026

Die MercadoLibre Aktie notiert aktuell bei 1.771,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,84 % nachgegeben, was einem Verlust von -70,80 € entspricht. Der Kursrückgang der MercadoLibre Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,84 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MercadoLibre ist ein dominanter Akteur im lateinamerikanischen E-Commerce mit einem breiten Angebot an Dienstleistungen, das von einem starken regionalen Netzwerk und innovativen Lösungen unterstützt wird.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die MercadoLibre-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,96 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die MercadoLibre Aktie damit um -5,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MercadoLibre auf +8,03 %.

MercadoLibre Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,43 % 1 Monat +7,94 % 3 Monate +0,96 % 1 Jahr +8,88 %

Informationen zur MercadoLibre Aktie

Es gibt 51 Mio. MercadoLibre Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,46 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

MercadoLibre Aktie jetzt kaufen?

Ob die MercadoLibre Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.