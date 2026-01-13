JPMorgan Chase - Aktie gerät unter Druck - 13.01.2026

Die JPMorgan Chase Aktie ist bisher um -3,61 % auf 268,10€ gefallen. Das sind -10,05 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der JPMorgan Chase Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 268,10€, mit einem Minus von -3,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

JPMorgan Chase ist ein global führendes Finanzinstitut mit umfassenden Dienstleistungen in Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Konsumentenfinanzierung. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Banken wie Bank of America und Goldman Sachs. Seine globale Reichweite und technologischen Innovationen bieten einen Wettbewerbsvorteil.

Obwohl die JPMorgan Chase Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,90 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um -6,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,76 % verloren.

JPMorgan Chase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,14 % 1 Monat +2,22 % 3 Monate +6,90 % 1 Jahr +18,32 %

Informationen zur JPMorgan Chase Aktie

Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 730,11 Mrd. € wert.

Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,7 Prozent auf 49.265 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex mit 49.633 Punkten eine …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

JPMorgan Chase Aktie jetzt kaufen?

Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.