    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    Besonders beachtet!

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan Chase - Aktie gerät unter Druck - 13.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die JPMorgan Chase Aktie bisher Verluste von -3,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der JPMorgan Chase Aktie.

    Besonders beachtet! - JPMorgan Chase - Aktie gerät unter Druck - 13.01.2026
    Foto: Bumble Dee - stock.adobe.com

    JPMorgan Chase ist ein global führendes Finanzinstitut mit umfassenden Dienstleistungen in Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Konsumentenfinanzierung. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Banken wie Bank of America und Goldman Sachs. Seine globale Reichweite und technologischen Innovationen bieten einen Wettbewerbsvorteil.

    JPMorgan Chase Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.01.2026

    Die JPMorgan Chase Aktie ist bisher um -3,61 % auf 268,10 gefallen. Das sind -10,05  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der JPMorgan Chase Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 268,10, mit einem Minus von -3,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu JP Morgan Chase!
    Short
    332,22€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    287,50€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 12,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die JPMorgan Chase Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,90 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die JPMorgan Chase Aktie damit um -6,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,76 % verloren.

    JPMorgan Chase Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,14 %
    1 Monat +2,22 %
    3 Monate +6,90 %
    1 Jahr +18,32 %

    Informationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Es gibt 3 Mrd. JPMorgan Chase Aktien. Damit ist das Unternehmen 730,11 Mrd. € wert.

    Anleger treten nach Rekorden auf die Bremse


    Nach dem Rekordkurs der Wall Street zum Wochenstart ist am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,7 Prozent auf 49.265 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex mit 49.633 Punkten eine …

    Börsen Update USA - 13.01. - Dow Jones schwach -0,69 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAX & Dow im Minus, SDAX und Tech-Aktien trotzen der Schwäche


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während einige Indizes nur leicht nachgeben, können ausgewählte Werte in Deutschland und den USA deutlich zulegen.

    JPMorgan Chase Aktie jetzt kaufen?


    Ob die JPMorgan Chase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JPMorgan Chase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    JPMorgan Chase

    -3,88 %
    -6,32 %
    +2,22 %
    +6,90 %
    +18,32 %
    +115,87 %
    +141,28 %
    +409,06 %
    +15.880,27 %
    ISIN:US46625H1005WKN:850628



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! JPMorgan Chase - Aktie gerät unter Druck - 13.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die JPMorgan Chase Aktie bisher Verluste von -3,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der JPMorgan Chase Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     