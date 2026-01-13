Ferrari Aktie im Ausverkauf - -4,72 % - 13.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Ferrari Aktie. Mit einer Performance von -4,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Ferrari Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,72 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Ferrari insgesamt ein Minus von -5,52 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um -4,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ferrari eine negative Entwicklung von -2,46 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Ferrari Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,87 % 1 Monat -1,33 % 3 Monate -5,52 % 1 Jahr -23,06 %

Informationen zur Ferrari Aktie

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,88 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im E-Stoxx 50.

Ferrari Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.