PIERER Mobility: Nächste Schritte bei Restrukturierung im Effizienzprogramm
Tiefgreifender Umbau bei Bajaj Mobility: Mit einem straffen Effizienzprogramm und Stellenabbau richtet der Konzern seine Marken neu aus, um im globalen Motorradmarkt wieder an die Spitze zu fahren.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- Die Bajaj Mobility AG (ehemals PIERER Mobility AG) plant im Rahmen eines Effizienzprogramms einen Personalabbau von rund 500 Mitarbeitenden, hauptsächlich in Angestellten- und mittleren Managementbereichen.
- Ziel der Restrukturierung ist die nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Kostensenkungen, Strukturoptimierungen, Fokussierung auf das Produkt- und Projektportfolio sowie die Optimierung des internationalen Standorts- und Führungsnetzwerks.
- Das Unternehmen hat bereits 2025 bedeutende Schritte zur Neuausrichtung unternommen, darunter den Verkauf von FELT Bicycles, den Ausstieg aus dem Fahrradgeschäft sowie den Verkauf von MV Agusta und X-Bow.
- Die Restrukturierung wird durch die Bajaj Auto International Holdings B.V. unterstützt, was die internationale Stabilität und Positionierung der Marke KTM betont.
- KTM verfolgt das Ziel, durch die Kostensenkungsmaßnahmen wieder zu einem der führenden Motorradhersteller weltweit zu werden, mit Fokus auf die Kernmarken KTM, GASGAS und Husqvarna.
- Die Maßnahmen sollen 2026 auch wirtschaftliche Verbesserungen bringen, wobei die Marke KTM im Jahr 2025 durch zahlreiche Erfolge im Motorsport und eine starke Nachfrage im Handel hervorsticht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 26.03.2026.
Der Kurs von PIERER Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,79 % im
Plus.
