Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: -6,63 %
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 1
Performance 1M: -7,38 %
Performance 1M: -7,38 %
Visa (A)
Tagesperformance: -4,14 %
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 2
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 3
Performance 1M: +2,86 %
Performance 1M: +2,86 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 4
Performance 1M: -4,35 %
Performance 1M: -4,35 %
IBM
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 5
Performance 1M: +1,75 %
Performance 1M: +1,75 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 6
Performance 1M: -4,16 %
Performance 1M: -4,16 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 7
Performance 1M: +2,20 %
Performance 1M: +2,20 %
Boeing
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 8
Performance 1M: +22,12 %
Performance 1M: +22,12 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte