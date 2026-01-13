Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +7,60 %
Tagesperformance: +7,60 %
Platz 1
Performance 1M: -7,13 %
Performance 1M: -7,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während das Unternehmen kürzlich 13.627 Bitcoin für 1,25 Mrd. $ erworben hat, äußern viele Anleger Bedenken über die Nachhaltigkeit dieser Strategie und die langfristige Wertentwicklung von Bitcoin. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +7,12 %
Tagesperformance: +7,12 %
Platz 2
Performance 1M: +28,78 %
Performance 1M: +28,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen über 10% zugelegt, unterstützt durch Fortschritte bei neuen Chips und politischer Unterstützung. Diskussionen über das hohe KGV (2800-4500) zeigen, dass Anleger auf zukünftiges Wachstum setzen. Viele sind optimistisch, während einige auf niedrigere Einstiegskurse warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +6,94 %
Tagesperformance: +6,94 %
Platz 3
Performance 1M: +0,16 %
Performance 1M: +0,16 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -5,62 %
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 4
Performance 1M: -14,14 %
Performance 1M: -14,14 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -5,48 %
Tagesperformance: -5,48 %
Platz 5
Performance 1M: +6,24 %
Performance 1M: +6,24 %
Adobe
Tagesperformance: -5,42 %
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 6
Performance 1M: -12,75 %
Performance 1M: -12,75 %
Intuit
Tagesperformance: -4,74 %
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 7
Performance 1M: -9,28 %
Performance 1M: -9,28 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -4,36 %
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 8
Performance 1M: -2,95 %
Performance 1M: -2,95 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,95 %
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 9
Performance 1M: +7,44 %
Performance 1M: +7,44 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 10
Performance 1M: -9,98 %
Performance 1M: -9,98 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 11
Performance 1M: +17,98 %
Performance 1M: +17,98 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 12
Performance 1M: -3,13 %
Performance 1M: -3,13 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 13
Performance 1M: -18,34 %
Performance 1M: -18,34 %
CoStar Group
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 14
Performance 1M: -14,27 %
Performance 1M: -14,27 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 15
Performance 1M: -9,58 %
Performance 1M: -9,58 %
Micron Technology
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 16
Performance 1M: +45,81 %
Performance 1M: +45,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer starken Kursentwicklung über 4 Wochen wird die Aktie als überkauft wahrgenommen (RSI > 70). Gewinnmitnahmen werden diskutiert, während positive EPS-Prognosen für Q2 (8,19 USD) auf eine gesunde Fundamentaldatenlage hinweisen. Dennoch gibt es Bedenken über die Nachhaltigkeit des Anstiegs und mögliche Korrekturen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 17
Performance 1M: +37,49 %
Performance 1M: +37,49 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 18
Performance 1M: -4,73 %
Performance 1M: -4,73 %
Paychex
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 19
Performance 1M: -0,98 %
Performance 1M: -0,98 %
Insmed
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 20
Performance 1M: -12,54 %
Performance 1M: -12,54 %
Qualcomm
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 21
Performance 1M: -6,69 %
Performance 1M: -6,69 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 22
Performance 1M: +15,39 %
Performance 1M: +15,39 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 23
Performance 1M: -1,43 %
Performance 1M: -1,43 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 24
Performance 1M: -2,02 %
Performance 1M: -2,02 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 25
Performance 1M: -1,46 %
Performance 1M: -1,46 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 26
Performance 1M: +5,82 %
Performance 1M: +5,82 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 27
Performance 1M: +3,38 %
Performance 1M: +3,38 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte