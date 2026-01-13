Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Moderna
Tagesperformance: +16,93 %
Platz 1
Performance 1M: +35,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 16,24%. Trotz einer hohen Short-Quote von 70 Millionen Aktien wird Moderna als unterbewertet angesehen, insbesondere im Vergleich zu Biontech. Das KBV von 1,3 wird als günstig erachtet. Positive Erwartungen zur J.P. Morgan Healthcare Conference verstärken das Sentiment.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +6,90 %
Platz 2
Performance 1M: +0,16 %
Intel
Tagesperformance: +6,81 %
Platz 3
Performance 1M: +28,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen über 10% zugelegt, unterstützt durch Fortschritte bei neuen Chips und politischer Unterstützung. Diskussionen über das hohe KGV (2800-4500) zeigen, dass Anleger auf zukünftiges Wachstum setzen. Viele sind optimistisch, während einige auf niedrigere Einstiegskurse warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
SOLVENTUM
Tagesperformance: -6,80 %
Platz 4
Performance 1M: +3,82 %
Salesforce
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 5
Performance 1M: -7,38 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 6
Performance 1M: -13,33 %
Viatris
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 7
Performance 1M: +15,71 %
Adobe
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 8
Performance 1M: -12,75 %
Arista Networks
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 9
Performance 1M: -0,58 %
Coinbase
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 10
Performance 1M: -8,17 %
DaVita
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 11
Performance 1M: -12,83 %
Allstate
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 12
Performance 1M: -3,43 %
Intuit
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 13
Performance 1M: -9,64 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 14
Performance 1M: +15,97 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 15
Performance 1M: -4,40 %
Progressive
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 16
Performance 1M: -11,70 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 17
Performance 1M: -2,95 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 18
Performance 1M: -62,86 %
Visa (A)
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 19
Performance 1M: -6,03 %
Biogen
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 20
Performance 1M: +7,35 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 21
Performance 1M: +32,64 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 22
Performance 1M: +1,97 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 23
Performance 1M: -10,10 %
Mastercard Registered (A)
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 24
Performance 1M: -5,91 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 25
Performance 1M: +2,86 %
Block (A)
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 26
Performance 1M: +8,97 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 27
Performance 1M: -20,15 %
Targa Resources
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 28
Performance 1M: -3,83 %
Synopsys
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 29
Performance 1M: +17,98 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 30
Performance 1M: -3,13 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 31
Performance 1M: +35,52 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 32
Performance 1M: +8,49 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 33
Performance 1M: +12,43 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 34
Performance 1M: -4,82 %
Altria Group
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 35
Performance 1M: +2,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Altria Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Altria Group im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen negativ tendierte, betonen Analysten von THE MOTLEY FOOL die rückläufigen Zigarettenverkäufe und die Herausforderungen im Wachstum. Dennoch sehen einige, wie SEEKING ALPHA, technische Kaufchancen. Die hohe Dividende bleibt attraktiv, jedoch bleibt unklar, ob die rauchfreie Strategie ausreichend ist, um das Wachstum zu stabilisieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Altria Group eingestellt.
CoStar Group
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 36
Performance 1M: -14,27 %
Devon Energy
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 37
Performance 1M: -4,45 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 38
Performance 1M: +12,94 %
Jabil
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 39
Performance 1M: +4,89 %
Cardinal Health
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 40
Performance 1M: +7,88 %
