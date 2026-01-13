    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEuropean Lithium AktievorwärtsNachrichten zu European Lithium

    Original-Research

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    European Lithium Limited (von First Berlin Equity Research...

    Für Sie zusammengefasst
    • Empfehlung "Buy" für European Lithium Limited, Kursziel EUR 0,22.
    • CRML erzielt Fortschritte bei Tanbreez-Projekt, Kapital erhöht.
    • Liquidität über USD 205 Mio., Fokus auf mittelfristige Entwicklung.
    Original-Research - European Lithium Limited (von First Berlin Equity Research...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ^
    Original-Research: European Lithium Limited - von First Berlin Equity Research GmbH

    13.01.2026 / 21:42 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu European Lithium Limited

    Unternehmen: European Lithium Limited ISIN: AU000000EUR7

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: Buy
    seit: 19.12.2025
    Kursziel: EUR0,22
    Kursziel auf Sicht von: 12 months
    Letzte Ratingänderung: -
    Analyst: Simon Scholes

    First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 0,14 auf EUR 0,22.

    Zusammenfassung:
    Anfang 2024 gründete European Lithium (EUR) die an der NASDAQ notierte Critical Metals Corp (CRML) - EUR hält derzeit einen Anteil von 45 % -, in die es sein österreichisches Wolfsberg-Lithium-Projekt (WLP) einbrachte. CRML wurde gegründet, um Finanzmittel aus dem US-Kapitalmarkt sowohl für das WLP als auch für andere Lithium- und kritische Mineralienprojekte, darunter das grönländische Seltenerdprojekt Tanbreez, zu erschließen. Tanbreez stand in diesem Jahr im Mittelpunkt der Entwicklungsbemühungen von CRML, und es wurden große Fortschritte erzielt. Im März veröffentlichte CRML eine Ressourcenschätzung/vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Projekt und gab in der zweiten Jahreshälfte zwei Absichtserklärungen in den USA (mit Ucore und REalloys) sowie ein rumänisches Joint Venture für die Weiterverarbeitung bekannt, das von einem staatlichen
    Kernenergieunternehmen, Nuclearelectrica, unterstützt wird. CRML wird 50% der Wertschöpfung aus der rumänischen Raffinerie und der Produktion von Metallen und Magneten erhalten. Darüber hinaus erhielt CRML eine Absichtserklärung von der Export-Import Bank der Vereinigten Staaten, in der diese ihre Unterstützung für ein Finanzierungspaket in Höhe von USD120 Mio. signalisierte. Diese Mittel scheinen nun jedoch weitgehend überflüssig zu sein. EUR und CRML konnten den durch den Konflikt zwischen den USA und China im Oktober um Seltene Erden verursachten Kursanstieg der CRML-Aktie nutzen, um Kapital zu beschaffen. Wir schätzen, dass die gemeinsame Liquiditätsposition der beiden Unternehmen derzeit bei über USD205 Mio. liegt. Dies steht im Vergleich zu den ursprünglich in der PEA für Tanbreez angekündigten Investitionsausgaben in Höhe von USD150 Mio. Einige Kommentatoren haben angedeutet, dass die Auslaugung des Eudialyt-Erzes von Tanbreez aufgrund der Bildung von nicht filterbarem Silikagel eine unüberwindbare Hürde darstellt. Allerdings wurde die Auslaugung von Tanbreez-Konzentrat (36 kg) im Pilotmaßstab 2019 von Friedrich et al. im Rahmen des EURARE-Projekts der EU erfolgreich demonstriert. Wir stützen unsere Bewertung nun ausschließlich auf Tanbreez, da wir davon ausgehen, dass dieses Projekt mittelfristig im Mittelpunkt der Entwicklung bei EUR/CRML stehen wird. Wir sehen den fairen Wert der EUR-Aktie nun bei EUR0,22 (zuvor: EUR0,14). Unsere Empfehlung lautet weiterhin Kaufen (Kurspotenzial: 170%).

    First Berlin Equity Research has published a research update on European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 0.14 to EUR 0.22.

    Abstract:
    Early in 2024 European Lithium (EUR) formed the NASDAQ-listed Critical Metals Corp (CRML) - EUR's current stake 45% - into which it inserted its Austrian Wolfsberg Lithium Project (WLP). CRML was formed to access financing from the U.S. capital market for both the WLP and other lithium and critical minerals projects, including the Greenland rare earths project, Tanbreez. Tanbreez has been the focus of development efforts at CRML this year and great progress has been made. In March CRML published a resource estimate/preliminary economic assessment (PEA) for the project and in H2 has announced two offtake LOIs in the U.S. (with Ucore and REalloys) as well as a Romanian downstream processing JV backed by a state-owned nuclear energy company, Nuclearelectrica. CRML will receive 50% of the value-add from the Romanian refinery and the production of metals and magnets. For good measure CRML also received an LOI from the Export-Import Bank of the United States, indicating support for a funding package of USD120m. However, these funds now appear largely surplus to requirements. EUR and CRML were able to raise capital during the spike in the CRML share price caused by the October rare earths standoff between the U.S. and China. We estimate that the two companies' joint cash position now stands at over USD205m. This compares with the initial CAPEX figure of USD150m announced in the Tanbreez PEA. Some commentators have suggested that leaching of the Tanbreez eudialyte ore is an insurmountable hurdle due to the formation of unfilterable silica gel. However, pilot scale leaching of Tanbreez concentrate (36kg) was successfully demonstrated in 2019 by Friedrich et al as part of the EU's EURARE project. We now base our valuation solely on Tanbreez as we expect this project to remain the focus of development at EUR/CRML in the medium term. We now see fair value for the EUR share at EUR0.22 (previously: EUR0.14). Our recommendation remains Buy (upside: 170%).

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fdfd480e2f9861ff525ec925b8c28ebb

    Kontakt für Rückfragen:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=fc18d937-f0be-11f0-8534-027f3c38b923&lang=de

    2259560 13.01.2026 CET/CEST

    °

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur European Lithium Aktie

    Die European Lithium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,42 % und einem Kurs von 0,137 auf Tradegate (13. Januar 2026, 21:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der European Lithium Aktie um +44,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +61,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von European Lithium bezifferte sich zuletzt auf 232,63 Mio..


    Rating: Buy
    Analyst:


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu European Lithium - A2AR9A - AU000000EUR7

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über European Lithium. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der European Lithium‑Aktie: Mitglieder rechnen verschiedene NAV‑Szenarien aus der CRML‑Beteiligung (uneinheitlich: 45% vs. 53 Mio. Aktien), etwa CRML 20$ → NAV ~0,60€ (mit 35% Abschlag ~0,42€) oder Mindestwerte >0,25–0,43€. Diskutiert werden auch nicht eingerechnete Projekte, Cash‑Puffer versus Verwässerungs‑/Finanzierungsrisiken und ob der Kurs fundamental gedeckt ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber European Lithium eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Original-Research European Lithium Limited (von First Berlin Equity Research... ^ Original-Research: European Lithium Limited - von First Berlin Equity Research GmbH 13.01.2026 / 21:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     