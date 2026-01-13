Pearson und Deloitte geben neue Allianz bekannt, um Unternehmen und Regierungsorganisationen mit KI-gestütztem Lernen auszustatten und die globale Qualifikationslücke zu schließen

Die Zusammenarbeit wird sich auf die einzigartigen, branchenspezifischen Erfahrungen und vielfältigen Kompetenzen von Deloitte und Pearson stützen, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den unmittelbaren Marktbedürfnissen entsprechen, darunter KI-basiertes Lernen, Führungskräfteentwicklung und Lernlösungen für Kunden und Partner.

NEW YORK und LONDON, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L) und Deloitte gaben heute eine Allianz bekannt, um gemeinsam End-to-End-Lösungen für die Entwicklung von Talenten, Führungskräften und Mitarbeitern für globale Unternehmen und Regierungsorganisationen zu entwickeln und bereitzustellen.

Um den sich wandelnden Anforderungen an Talente gerecht zu werden, werden Pearson und Deloitte auch neue Lernmöglichkeiten schaffen. Diese Angebote umfassen eine Reihe von KI-gestützten Lösungen, von Plattformen für Branchen- und berufsspezifische Kompetenzen bis hin zu skaliertem Lernen, Bereitstellung von Inhalten, Bewertung und Zertifizierung. Diese Lösungen sollen Führungskräften, Mitarbeitern und Nachwuchstalenten helfen, sich anzupassen und erfolgreich zu sein, und gleichzeitig Unternehmen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Als einer der strategischen Technologiepartner von Pearson wird Deloitte Pearson dabei unterstützen, die Einführung von KI in seinem gesamten Portfolio zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und seine Wachstumsstrategie zu unterstützen. Gleichzeitig wird Deloitte ein wichtiger Kunde von Pearson sein und die KI-gestützten Lernprodukte und -dienstleistungen des Unternehmens intern einsetzen.

Kommentar zu der Ankündigung:

Omar Abbosh, CEO von Pearson, sagte: „Die Technologie verändert den Arbeitsplatz schneller denn je, und die wichtigste Fähigkeit ist heute die Lernfähigkeit. Da die Halbwertszeit von Fähigkeiten immer kürzer wird, benötigen Unternehmen kontinuierliches, anpassungsfähiges und in den Arbeitsablauf eingebettetes Lernen. Unsere Allianz mit Deloitte vereint die Lernwissenschaft und KI-gestützte Produkte von Pearson mit der Transformationskompetenz von Deloitte und hilft Arbeitgebern dabei, die Agilität und Fähigkeiten aufzubauen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Gemeinsam ermöglichen wir es Menschen, in großem Umfang zu lernen, zu wachsen und Leistung zu erbringen."