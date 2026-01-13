Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter aufwärts - 13.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie steigt um +7,66 % auf 148,68€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 148,68€, mit einem Plus von +7,66 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -46,15 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,13 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +13,86 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,20 % 1 Monat -7,13 % 3 Monate -46,15 % 1 Jahr -56,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MicroStrategy: jüngster Kauf von 13.627 BTC für 1,25 Mrd. USD (ca. 91.519 USD/BTC), Finanzierung über STRC- und MSTR-Emissionen, Gesamtbestand nun 687.410 BTC. Diskutiert werden die Risiken der All-in-Bitcoin-Strategie, die Frage nach intrinsischem Wert von Bitcoin, seine Eignung als Inflationsschutz versus Aktien/Gold, sowie Trading statt Langzeit-Hold und Bewertungen als spekulativ bzw. risikoreich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,92 Mrd.EUR € wert.

