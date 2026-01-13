JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Phil Buller aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe er unter anderem die Verlagerung der Robotik-Sparte in den Bereich der aufgegebenen Geschäftsaktivitäten im Vorfeld des bevorstehenden Verkaufs an Softbank berücksichtigt, schrieb der Experte./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 65,74EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.



