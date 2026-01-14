Fraunhofer schlägt Alarm! Bald keine Batterien aus China mehr? NEO Battery Materials bietet eine Alternative und startet 2026 durch!

Fraunhofer schlägt ungewohnt deutlich Alarm. Chinas neue handelspolitische Schritte bei Batterietechnologie seien ein strategisches Risiko, warnt Europas größte Organisation für Forschung und Innovation. Im Extremfall könne ein Exportstopp „in sehr …



