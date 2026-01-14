    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNEO Battery Materials AktievorwärtsNachrichten zu NEO Battery Materials
    Fraunhofer schlägt Alarm! Bald keine Batterien aus China mehr? NEO Battery Materials bietet eine Alternative und startet 2026 durch!

    Fraunhofer schlägt ungewohnt deutlich Alarm. Chinas neue handelspolitische Schritte bei Batterietechnologie seien ein strategisches Risiko, warnt Europas größte Organisation für Forschung und Innovation. Im Extremfall könne ein Exportstopp „in sehr …

    Fraunhofer schlägt Alarm! Bald keine Batterien aus China mehr? NEO Battery Materials bietet eine Alternative und startet 2026 durch!
    Fraunhofer schlägt ungewohnt deutlich Alarm. Chinas neue handelspolitische Schritte bei Batterietechnologie seien ein strategisches Risiko, warnt Europas größte Organisation für Forschung und Innovation. Im Extremfall könne ein Exportstopp „in sehr kurzer Zeit“ Realität werden. Brisant ist, dass Peking nicht nur Batterien und Vorprodukte ins Visier nimmt, sondern auch die Maschinen, ohne die keine Zellfabrik anlaufen kann. Dies könnte nicht nur die Aufholjagd der deutschen Autobauer in Sachen Elektromobilität entscheidend ausbremsen. Auch bei Drohnen, Robotik und weiteren Zukunftstechnologien drohen Probleme. Profiteure dieser Entwicklung könnten Batterie-Anbieter aus „westlicher“ Produktion sein – wie NEO Battery Materials. Die revolutionäre Technologie ist marktreif und die Massenfertigung in Südkorea läuft an. Die NEO-Aktie erscheint günstig.

