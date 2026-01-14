    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bas zu SPD-Kanzlerkandidatur

    'Ich nicht'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bärbel Bas sieht sich nicht als Kanzlerkandidatin.
    • SPD muss klarere Positionen und Profil zeigen.
    • Bas fordert mutige Rentenreform ohne alte Ideen.
    Bas zu SPD-Kanzlerkandidatur - 'Ich nicht'
    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas sieht sich nicht als mögliche Kanzlerkandidatin der Sozialdemokraten. Dem Magazin "Stern" sagte die Bundesarbeitsministerin auf die Frage, wer Kanzlerkandidatin der SPD werde: "Das ist ein bisschen früh. Ich nicht." Die nächste Bundestagswahl steht regulär 2029 an. Bas ist seit Juni vergangenes Jahres Co-Vorsitzende der SPD. Sie führt zusammen mit Finanzminister Lars Klingbeil die Partei.

    Bas mahnte zugleich ein schärferes Profil ihrer Partei an. "Die SPD muss klarer werden und eindeutiger Position beziehen. Sichere Arbeitsplätze, wirtschaftlicher Aufschwung und ein effizienter Sozialstaat haben oberste Priorität", sagte die SPD-Vorsitzende. "Das Diffuse ist der Grund, warum Menschen mir sagen, sie wüssten gerade gar nicht mehr, wofür die SPD steht. Das wollen wir wieder ändern." Viele SPD-Wähler seien enttäuscht, weil der Eindruck entstanden sei, die Partei kümmere sich um viele kleine Gruppen, aber nicht mehr um das große Ganze und ihre Kernwählerschaft.

    Keine "alten Kamellen" bei Vorschlägen zur Rentenreform

    Die Sozialministerin erwartet eine grundlegende Reform des Rentensystems. Mit Blick auf die jüngst eingesetzte Rentenkommission sagte Bas dem "Stern": "Ich erwarte, dass sie einen mutigen Vorschlag macht und nicht nur mit alten Kamellen kommt." Es könne nicht nur darum gehen, "bis 70 zu arbeiten und die Frühverrentung wegzuhauen", sagte die SPD-Chefin. "Ich will eine Strukturreform bei der Rente. Da braucht es wirklich Mut - und den habe ich." Reformwillen müssen aus ihrer Sicht beide Koalitionspartner zeigen: "Dafür müssen wir uns auf die Union zubewegen, aber die Union auch auf uns."/shy/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
