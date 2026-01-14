    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verdi-Chef droht Ländern mit Streiks im Tarifstreit

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi-Chef droht mit Streiks im Tarifkonflikt.
    • Gehaltserhöhungen für Länder sollen Bund und Kommunen entsprechen.
    • Forderung nach 7% Lohnerhöhung bleibt umstritten.
    Verdi-Chef droht Ländern mit Streiks im Tarifstreit
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder hat Verdi-Chef Frank Werneke den Druck auf die Arbeitgeber kurz vor der zweiten Verhandlungsrunde erhöht und mit Streiks gedroht. "Wir sind im öffentlichen Dienst in der Lage zu streiken", sagte Werneke der "Augsburger Allgemeinen". "Ob und in welchem Umfang wir streiken, hängt vom Verhandlungsverlauf ab." Klar sei: "Die Arbeitgeber müssen jetzt liefern."

    Werneke bekräftigte, dass die Beschäftigten der Länder mindestens die gleichen Gehaltserhöhungen erhalten müssten wie die Arbeitnehmer bei Bund und Kommunen - "unter keinen Umständen schlechter". Dort waren ein Plus von zunächst 3 Prozent und anschließend weitere 2,8 Prozent vereinbart worden. "Es gibt schlicht keinen Grund, für die Beschäftigten der Länder eine niedrigere Tariflohnsteigerung zu vereinbaren", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende. Die Finanzlage der Länder sei besser als die der Kommunen.

    Die von Verdi erhobene Forderung nach sieben Prozent mehr Lohn verteidigte Werneke gegen Kritik der Arbeitgeber, die von "astronomischen" Forderungen gesprochen hatten. "Unsere Lohnforderung von sieben Prozent ist nicht astronomisch hoch", sagte er. Zugleich räumte er ein: "Uns ist klar, dass wir diese Forderung nicht eins zu eins durchsetzen." Ziel sei es, "dass die realen Löhne der Beschäftigten ansteigen".

    Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder ist für Donnerstag und Freitag in Potsdam angesetzt. Sollte es zu Warnstreiks kommen, könnten je nach Bundesland unter anderem Universitätskliniken, Hochschulen oder Studierendenwerke betroffen sein. Gefährdungen für die Bevölkerung werde es dabei nicht geben, betonte Werneke./lig/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verdi-Chef droht Ländern mit Streiks im Tarifstreit Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder hat Verdi-Chef Frank Werneke den Druck auf die Arbeitgeber kurz vor der zweiten Verhandlungsrunde erhöht und mit Streiks gedroht. "Wir sind im öffentlichen Dienst in der Lage zu streiken", …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     