Herrscher im Iran ohne Legitimation

WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht angesichts der staatlichen Gewalt gegen Demonstranten im Iran keine Legitimation mehr für die Führung in Teheran. Wenn ein "Regime" Demonstrationen nur noch mit Waffengewalt niederschießen könne, sehe man, dass es "am Ende" sei, sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen" am Rande seines US-Besuchs.

Er fügte hinzu: "Es verliert jede Legitimation. Es verliert jede Berechtigung, dieses Land zu regieren." Wadephul sprach von Gewaltexzessen und einer menschenverachtenden Vorgehensweise, die man lange nicht mehr gesehen habe. "Das ist an Niedertracht nicht mehr zu überbieten."