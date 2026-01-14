TAGESVORSCHAU
Termine am 14. Januar 2026
- Audi liefert Q4/25-Zahlen um 09:00 Uhr.
- Bank of America und Wells Fargo berichten Q4-Zahlen.
- USA: Wichtige Konjunkturdaten und Fed-Beige-Book.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Audi, Auslieferungen Q4/25
12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz) 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25
00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Fed, Beige-Book
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Pk EY Real Estate zu Präsentation Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026
DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche in Berlin
+ 1100 Eröffnungs-Pk unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied
DEU: FUTURE EUROPE Konferenz 2026 des International Bankers Forum Bei der Konferenz diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die digitale Souveränität Europas und die Weiterentwicklung der Spar- und Investitionsunion.
16:30 USA/DNK: Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt treffen mit US-Vizepräsident JD Vance und
US-Außenminister Marco Rubio zu einem Gespräch über Grönland im Weißen Haus zusammen. °
