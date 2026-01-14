    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 14. Januar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Audi liefert Q4/25-Zahlen um 09:00 Uhr.
    • Bank of America und Wells Fargo berichten Q4-Zahlen.
    • USA: Wichtige Konjunkturdaten und Fed-Beige-Book.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 14. Januar 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Januar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Audi, Auslieferungen Q4/25
    12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen (14.30 Investorenkonferenz) 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen
    14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    über Nacht CHN: Handelsbilanz 12/25
    00:50 JPN: Geldmenge M3 12/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/25
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 und 11/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/25
    14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/25
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Fed, Beige-Book

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Online-Pk EY Real Estate zu Präsentation Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026

    DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche in Berlin
    + 1100 Eröffnungs-Pk unter anderem mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied

    DEU: FUTURE EUROPE Konferenz 2026 des International Bankers Forum Bei der Konferenz diskutieren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über die digitale Souveränität Europas und die Weiterentwicklung der Spar- und Investitionsunion.

    16:30 USA/DNK: Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt treffen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio zu einem Gespräch über Grönland im Weißen Haus zusammen. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
