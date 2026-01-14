    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    S-Bahnverkehr Wiesbaden-Frankfurt streckenweise gesperrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauarbeiten stören S-Bahn-Verkehr ab 16. Januar.
    • Ersatzbusse zwischen Kelsterbach und Wiesbaden nötig.
    • Modernisierung der Infrastruktur bis Ende des Jahres.
    FRANKFURT/WIESBADEN/MAINZ (dpa-AFX) - Bauarbeiten verursachen bereits nachts Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Wiesbaden, Mainz und Frankfurt. Ab diesem Freitagabend (16. Januar) werden diese noch spürbarer, denn dann fahren S8 und S9, die die Städte verbinden, stellenweise gar nicht mehr.

    Fahrgäste müssen zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof in Ersatzbusse umsteigen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Dies soll bis Ende Januar andauern, auch im Februar wird es Einschränkungen geben.

    Zwischen Mainz Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof fahren alternativ direkte RE-Züge über Frankfurt-Höchst, zwischen Mainz-Hauptbahnhof und Wiesbaden-Hauptbahnhof werde ein stündlicher S-Bahn-Pendelverkehr eingerichtet. Wer zum Frankfurter Flughafen wolle, könne den Ersatzverkehr nutzen oder eine Kombination aus S1 und Linienbussen.

    Hintergrund ist die Modernisierung der Bahn-Infrastruktur rund um Mainz. Bereits seit Dezember werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert - mit Auswirkungen auf den regionalen Zugverkehr. Von den Arbeiten, die bis Ende des Jahres dauern, sind die Strecken Mainz-Frankfurt und Mainz-Wiesbaden, aber auch Richtung Groß-Gerau und Mittelrhein betroffen.

    Die Bahn investiert eigenen Angaben zufolge mehrere hundert Millionen Euro in die Erneuerung des Schienennetzes rund um den Bahnknoten Mainz./isa/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
