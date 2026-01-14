JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Cole Hathorn geht nach der Outperformance 2025 vorsichtig in die Berichtssaison der europäischen Stahlbranche, wie aus dem Ausblick vom Dienstagabend hervorgeht. Hathorn rechnet mit eher mauen Ergebnissen für das vierte Quartal und einem Jahr 2026, in dem es vor allem auf die zweite Jahreshälfte ankomme. Mittelfristig sieht der Experte aber einiges Potenzial./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 41,02EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00 € , was eine Steigerung von +6,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer