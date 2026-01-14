JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Finanzchefin Marie-Anne Popp habe starke Signale für das Geschäft in Asien und der MENA-Region gesendet, schrieb Marcus Diebel am Dienstagabend nach einer Gesprächsrunde im Rahmen der European Internet Days. Zu Übernahmeaktivitäten und der möglichen Strategie des Großaktionärs Prosus habe sie sich allerdings erwartungsgemäß bedeckt gehalten./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 23:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 25,16EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



