GOLDMAN SACHS stuft Moller-Maersk auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13300 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025, wie er am Mittwoch in seiner Branchenanalyse schrieb. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen. Das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sieht Creuset ein Fünftel unter Vorjahresniveau und 2027/28 dürfte es weiter abwärts gehen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 2.058EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: Moller-Maersk

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13000

Kursziel alt: 13300

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m

