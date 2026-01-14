GOLDMAN SACHS stuft Moller-Maersk auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13300 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025, wie er am Mittwoch in seiner Branchenanalyse schrieb. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen. Das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sieht Creuset ein Fünftel unter Vorjahresniveau und 2027/28 dürfte es weiter abwärts gehen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 2.058EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: Moller-Maersk
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 13000
Kursziel alt: 13300
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
