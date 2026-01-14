JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Buy-Side-Analysten lägen mit ihrer Schätzung für das Auftragsvolumen des vierten Quartals um gut 3 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens ihrer Sell-Side-Kollegen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagnachmittag mit Blick auf die Bilanz des Chip-Ausrüsters am 28. Januar. Beim Umsatz seien sei allerdings einen Tick optimistischer./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.094EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1100

Kursziel alt: 1100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



