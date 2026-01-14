    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisa (A) AktievorwärtsNachrichten zu Visa (A)

    Nach Trump-Forderungen

    2861 Aufrufe 2861 0 Kommentare 0 Kommentare

    Visa und Mastercard fallen nach neuem Kreditkarten-Gesetzesentwurf

    Visa und Mastercard stürzen weiter ab, nachdem der Credit Card Competition Act vorgestellt und Trumps Forderungen die Regulierungssorgen verschärfen.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach Trump-Forderungen - Visa und Mastercard fallen nach neuem Kreditkarten-Gesetzesentwurf
    Foto: Dall-E

    Die Aktien von Visa und Mastercard haben ihre Talfahrt am Dienstag fortgesetzt. Den unmittelbaren Auslöser für die erneuten Verluste lieferte die Vorstellung des Credit Card Competition Act im US-Kongress, der auf eine stärkere Regulierung von Interbankenentgelten abzielt.

    Bereits zu Wochenbeginn hatte US-Präsident Donald Trump den Sektor unter Druck gesetzt, als er am Freitag eine einjährige Deckelung der Kreditkartenzinsen auf zehn Prozent forderte.

    Die Aktie von Visa schloss am Dienstag mit einem Minus von 5,2 Prozent bei 280,20 US-Dollar. Mastercard verlor 3,7 Prozent und beendete den Handel bei 545 US-Dollar.

    Trump mobilisiert gegen "Swipe-Fees"

    Trump unterstützt den sogenannten Credit Card Competition Act (CCCA). In einem Beitrag in den sozialen Medien sprach der Präsident von einem "außer Kontrolle geratenen Swipe-Fee-Abzocke-System" und warb für das Gesetz, das die Gebührenstruktur im US-Kreditkartenmarkt grundlegend verändern könnte.

    Kern des Gesetzentwurfs ist die Verpflichtung großer Kreditkartenherausgeber, mindestens zwei voneinander unabhängige Zahlungsnetzwerke pro Kreditkarte zuzulassen. Händler sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, bei jeder Transaktion das günstigere Netzwerk zu wählen, anstatt automatisch über Visa oder Mastercard abzuwickeln.

    Der Gesetzentwurf wurde ursprünglich im vergangenen Kongress von Senator Roger Marshall (Republikaner, Kansas) und Senator Dick Durbin (Demokrat, Illinois) eingebracht und am Dienstag vorgestellt.

    "Diese Gesetzgebung wird den Wettbewerb im Kreditkartenmarkt erhöhen und dem Visa-Mastercard-Duopol ein Ende setzen, das kleine Unternehmen und letztlich auch Verbraucher ausquetscht", erklärte Marshall.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Trump-Forderungen Visa und Mastercard fallen nach neuem Kreditkarten-Gesetzesentwurf Visa und Mastercard stürzen weiter ab, nachdem der Credit Card Competition Act vorgestellt und Trumps Forderungen die Regulierungssorgen verschärfen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     