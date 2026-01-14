Devisen
Eurokurs kaum verändert vor US-Einzelhandelsdaten
- Euro-Kurs stabil bei 1,1649 US-Dollar.
- US-Inflationsdaten enttäuschen, kaum Bewegung.
- Zinssenkungen der Fed könnten bevorstehen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1649 US-Dollar gehandelt und damit ein klein wenig höher als am Vorabend. Weder Inflationsdaten aus der Eurozone, noch die aus den USA hatten zuletzt für nachhaltige Bewegung gesorgt.
"Das Datenhighlight der Woche, die US-Inflationszahlen, war letztendlich unspektakulärer als gedacht", erklärte Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank mit Blick auf die am Vortag veröffentlichten Zahlen. "Vermutlich dürften die Probleme bei der Datenerhebung im Rahmen des Shutdowns noch eine Weile eine exakte Analyse erschweren. Dennoch lässt sich wohl so langsam feststellen, dass die Inflation trotz der Zölle nicht ganz so hoch ausfällt wie gedacht."
Mit Blick weiter voraus gebe es aber durchaus Grund für einen schwächeren Dollar: Wenngleich die US-Inflation weiterhin etwas über dem Ziel der US-Notenbank Fed liege, sei der Abstand nicht derart groß, wie ursprünglich befürchtet, so Pfister. "Dies dürfte im weiteren Jahresverlauf den Weg für weitere Zinssenkungen durch die Fed frei machen."
An diesem Mittwoch richten sich die Blicke erneut auf die USA. "Nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich vor allem US-Daten im Kalender finden", so die Experten der Landesbank Helaba. Der Fokus liege dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November. Am Abend steht dann noch das "Beige Book" auf der Agenda, der regelmäßige Konjunkturbericht der Fed./mis/stk
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem schwachen Wochenstart und Bruch unter 1,16 lässt der Kursverlauf auch am Mittwoch eine moderate Abwärtstendenz erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1656 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1541 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #46
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1565
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Aus der Mitte März begonnenen Erholungsbewegung ist der Euro nach seinem Hoch im September in eine Korrekturphase übergegangen. Nach den jüngsten Zinsentscheidungen von EZB und FED musste der Kurs das Septembertief abgeben und hat in der vergangenen Woche im Tief Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt. Die zweite Wochenhälfte war jedoch von Erholungsstimmung geprägt, sodass nach einem festen Freitagsschluss eine Stabilisierung über 1,1550 abzusehen wäre. Im Idealfall könnte das Septembertief am Montag getestet werden.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1570
Nächste Widerstände: 1,1591 = Vorwochenhoch | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1468 = Vorwochentief
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zeigen, ob sich ein Erholungsszenario bildet und Notierungen über 1,16 wieder etabliert werden können. Alternativ wäre eine Schiebephase innerhalb der Vorwochenspanne zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1650 alternativ 1,1510 bis 1,1580
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart erfährt der EUR/USD am gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen Widerstand. Die Notierungen ringen zunächst um den 1,16er-Bereich, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte. Ein Ausbruch würde den 1,17er-Bereich als Kursziel aktivieren. Überwiegt hingegen der Verkaufsdruck, könnte die 1,14er-Marke ins Spiel kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1490 bis 1,1670
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20251108120724-eurusd-prognose-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtstrendstruktur zu rechnen. Damit dürfte weitere Schwäche in Richtung der 200-Tage-Linie wahrscheinlich werden. Auf der Gegenseite würde erst eine Rückkehr über 1,17 weiteren Erholungsdrang in den 1,18er-Bereich ermöglichen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1370 bis 1,1560 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag
11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen
Mittwoch
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Donnerstag
14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarkt
18:00 Uhr Rohöllagerbestände
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading