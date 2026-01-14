BARCLAYS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 9,90 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die französisch-niederländische Gruppe Air France-KLM, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen und im Premium-Freizeitbereich ausgesetzt sei./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 10,98EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.