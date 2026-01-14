Richtungsweisende Verstärkung des Tocvan-Vorstands mit Anna Ladd-Kruger

Manche Unternehmensmeldungen wirken auf den ersten Blick nüchtern – und entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als strategische Wegmarken. Genau so lässt sich die erste operative Nachricht von Tocvan Ventures Corp. im neuen Jahr einordnen.

Nach einem außergewöhnlich starken Rückblick auf 2025 setzt Tocvan zu Beginn von 2026 ein bewusstes Zeichen: Der Übergang von Exploration zu Produktion wird nicht nur technisch und operativ vorbereitet, sondern auch personell auf ein neues Niveau gehoben, wie die heutige News vor Augen führt.

„Wir freuen uns sehr, Anna im Board of Directors von Tocvan begrüßen zu dürfen. Ihre ausgeprägte finanzielle Expertise, ihre Erfahrung bei der Begleitung von Junior-Unternehmen durch Wachstumsphasen sowie ihr starker Fokus auf Governance und ESG werden eine entscheidende Rolle spielen, während wir unsere Gran Pilar Vorzeigeprojekte und El Picacho in Sonora, Mexiko, in Richtung Ressourcendefinition und potenzieller Massenproduktion weiterentwickeln.“ Tocvan-CEO Brodie Sutherland in der heutigen Pressemitteilung

Gerade bei jungen Produzenten entscheidet dieser Moment darüber, ob ein Projekt lediglich weiterentwickelt wird – oder ob es beginnt, strategische Relevanz im Kreis größerer Marktteilnehmer zu entfalten.

2025: Das Jahr der Beweise

2025 war das Jahr, in dem Tocvan geliefert hat. Rekordhohe Gold- und Silbergehalte, neue Entdeckungen im North und South Block, eine vollständig genehmigte Infrastruktur inklusive einer auf 10 Jahre ausgelegten Pilotmine und ein Projektgebiet von mehr als 22 Quadratkilometern. Das Gran Pilar Gold-Silber Projekt hat in kurzer Zeit gezeigt, dass es weit mehr ist als ein klassisches Explorationsprojekt. Es ist ein angehender Produzent.

Doch genau an diesem Punkt verändert sich die Spielart. Ab hier gelten andere Regeln: Operative, finanzielle und strategische.

Produktion ist mehr als Technik: Es ist Verhandlungsmacht

Produktion ist nicht nur eine Frage von Erz, Genehmigungen und Technik. Produktion ist Verhandlungsmacht. Sie bedeutet Gespräche auf Augenhöhe mit Produzenten, mit Großkonzernen, mit Finanzpartnern, die in anderen Dimensionen denken als klassische Junior-Investoren.

In dieser Phase entscheidet nicht mehr allein die Geologie über den Wert eines Projekts, sondern die Fähigkeit, Timing, Kapitaldisziplin und strategische Optionen richtig zu steuern. Und genau hier setzt diese Personalie an.

Anna Ladd-Kruger. Bildquelle: https://mundominero.mx/silvercrest-integra-a-anna-ladd-kruger-a-su-junta-directiva/

Anna Ladd-Kruger: Erfahrung, die Majors ernst nehmen

Mit der Ernennung von Anna Ladd-Kruger als unabhängige Direktorin verstärkt Tocvan sein Board mit einer Persönlichkeit, die genau diese Übergangsphasen aus eigener Erfahrung kennt – und mehrfach erfolgreich gestaltet hat.

Ladd-Kruger bringt über 25 Jahre Führungserfahrung in der internationalen Minenindustrie mit und hat sich insbesondere dort profiliert, wo Junior-Unternehmen beginnen, in Richtung Produzenten zu wachsen.

Sie ist derzeit Chair of the Board sowie Audit Chair bei Integra Resources Corp. (aktueller Börsenwert: 981 Mio. CAD) und war zuvor unabhängige Direktorin und Audit Chair bei SilverCrest Metals Inc. Dort war sie Mitglied des Sonderausschusses, der die Übernahme durch Coeur Mining Inc. für rund 1,7 Milliarden USD im Februar 2025 begleitete. Solche Prozesse erlebt man nicht aus der Distanz – man führt sie.

Operativ war Ladd-Kruger als Chief Financial Officer unter anderem bei McEwen Mining Inc. (1,3 Mrd. USD), Excellon Resources Inc. (182 Mio. CAD) und Trevali Mining Corp. tätig.

Besonders Trevali gilt als eindrucksvolles Beispiel:

Während ihrer Zeit dort wuchs die Marktkapitalisierung von rund 50 Millionen auf über eine Milliarde CAD. Insgesamt verantwortete sie Finanzierungen von mehr als einer Milliarde USD, begleitete Akquisitionen und baute Finanz-, Treasury- und Governance-Strukturen auf, wie sie für produzierende Gesellschaften essenziell sind.

Ihre Erfahrung reicht von Kapitalmärkten, Debt- und Equity-Finanzierungen und M&A über ESG- und Audit-Strukturen bis hin zu operativen Minenthemen – über Kanada, Afrika, Lateinamerika und die USA hinweg. Genau diese internationale Vergleichbarkeit ist es, die große Minengesellschaften erwarten, wenn sie Projekte ernsthaft prüfen.

Vom Explorer-Board zum Produzenten-Board

Boards von Explorationsunternehmen sind häufig auf Entdeckung und Projektentwicklung ausgerichtet. Boards von Produzenten hingegen fokussieren sich auf Risikoabwägung, Kapitalallokation, Kostenkontrolle und langfristige Wertmaximierung.

Mit der Berufung von Anna Ladd-Kruger verschiebt sich dieses Profil bei Tocvan sichtbar in Richtung der zweiten Kategorie. Ihre Präsenz signalisiert, dass Entscheidungen künftig nicht nur unter dem Blickwinkel des nächsten Bohrprogramms getroffen werden, sondern auch im Hinblick auf Skalierung, Partnerschaften und den optimalen Zeitpunkt für strategische Optionen.

Gerade zwischen Pilotmine und Skalierung entscheidet sich oft, ob ein Unternehmen eigenständig wächst – oder ob strategische Partnerschaften, Finanzierungen oder Transaktionen den größeren Hebel bieten. Zu wissen, wann Gespräche geführt werden sollten – und wann nicht – ist dabei ein entscheidender Vorteil.

Eine Rolle, die Tocvan bisher gefehlt haben könnte

In dieser Entwicklungsphase gewinnen Führungsteams an Tiefe. Mit Anna Ladd-Kruger ergänzt Tocvan die bestehende operative Führung um zusätzliche strategische Verhandlungserfahrung, die CEO Brodie Sutherland in Gesprächen mit Produzenten, Finanzpartnern und Institutionen stärkt und ergänzt.

Gerade in Phasen, in denen erste Cashflows in Sichtweite rücken und Projekte plötzlich vergleichbar werden mit produzierenden Assets, ist diese Fähigkeit oft entscheidender als die nächste hochgradige Bohrung.

Governance und ESG als strategischer Vorteil

In einer Branche, in der institutionelles Kapital zunehmend zwischen „erlaubt“ und „investierbar“ unterscheidet, wird Governance selbst zu einem Wettbewerbsvorteil.

Ladd-Krugers ausgewiesene Expertise als Audit Chair, ihre ESG-Zertifizierungen und ihr tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen verleihen Tocvan in dieser Phase eine Qualität, die viele Junior-Unternehmen erst viel später entwickeln – oder nie.

Für Finanzpartner, Produzenten und langfristig orientierte Investoren ist genau das ein Signal: Dieses Unternehmen denkt nicht nur kurzfristig in Entdeckungen, sondern langfristig in Strukturen.

Der lokale Kontext: Wahrnehmung und Professionalität in Mexiko

Hinzu kommt ein Aspekt, der in der Praxis oft unterschätzt wird, aber im richtigen Moment Wirkung entfalten kann: Der politische und gesellschaftliche Kontext.

Mexiko wird heute von einer Präsidentin geführt: Claudia Sheinbaum. Führung, Durchsetzungsstärke und Professionalität sind dort längst keine Frage des Geschlechts mehr, sondern der Kompetenz.

In Gesprächen mit Behörden, lokalen Partnern und staatlichen Stellen kann eine international anerkannte, souverän auftretende Führungspersönlichkeit mit klarer Governance- und ESG-Expertise Vertrauen schaffen – nicht als Symbol, sondern als Ausdruck moderner, belastbarer Entscheidungsstrukturen.

Gold bestätigt einen weiteren Ausbruch nach oben: Durch den klaren Anstieg über frühere Konsolidierungs- und Trendbegrenzungen hinweg signalisiert Gold weiterhin strukturelle Stärke und deutet – im Kontext eines fest etablierten langfristigen Aufwärtstrends – auf weiteres Aufwärtspotenzial hin.



2026: Kein Jahr des Wartens, sondern der Abfolge

Während diese personellen Weichen gestellt werden, läuft der operative Motor bereits weiter. Erzabbau (Trenching) für die Pilotmine ist im Gange, Material wird vorbereitet, Bohrkerne und Gesteinsproben befinden sich im Labor – Ergebnisse, auf die Aktionäre und Investoren mit spürbarer Erwartung blicken.

2026 wird damit kein Jahr des Wartens, sondern eines der Abfolge: Neue Bohrergebnisse, Pilotminen-Updates, erste Cashflows und strategische Gespräche, die auf einer völlig anderen Grundlage stattfinden als noch vor 12 Monaten.

Fazit: Substanz im Boden und im Boardroom

So betrachtet ist diese erste News des Jahres kein Rückblick und keine Prognose, sondern eine klare Botschaft. Tocvan denkt Produktion ganzheitlich: Technik, Genehmigungen, Geologie und Menschen. Denn erst wenn alle diese Elemente zusammenwirken, entsteht aus einem Projekt ein belastbares Unternehmen.

2025 hat eindrucksvoll gezeigt, was im Boden steckt. Hochgradige Gold- und Silbertreffer, neue Entdeckungen, vollständig genehmigte Infrastruktur und eine Pilotmine, die den Übergang von Exploration in reale Wertschöpfung ermöglicht. Doch Substanz allein reicht nicht aus, wenn es darum geht, Projekte in eine neue Liga zu führen.

2026 beginnt nun damit, diese Substanz in Struktur, Verhandlungsmacht und strategische Optionen zu übersetzen. Während die personellen Weichen gestellt werden, laufen die operativen Programme unvermindert weiter: Trenching für die Pilotmine ist im Gange, Material wird vorbereitet – und mehrere Bohr- und Trenchingproben befinden sich aktuell in den Laboren. Ergebnisse können jederzeit eintreffen und haben das Potenzial, das Bild weiter zu schärfen, gerade im Hinblick auf kurzfristig verfügbare hochgradige Zonen und Pilotminen-Feed.

Genau in dieser Phase gewinnt Erfahrung im Boardroom an Bedeutung. Denn Bohrergebnisse schaffen Aufmerksamkeit – doch erst Struktur entscheidet, wie diese Aufmerksamkeit in Wert übersetzt wird. Ob es um eigenständige Entwicklung, Partnerschaften, Finanzierungen oder langfristig auch strategische Transaktionen geht: Entscheidend ist nicht nur, was entdeckt wird, sondern wie damit umgegangen wird.

Tocvan startet damit in ein Jahr, das nicht von Ankündigungen, sondern von Abfolgen geprägt sein dürfte: Bohrergebnisse, operative Updates, Pilotminen-Fortschritte und Gespräche auf Augenhöhe mit Akteuren, die Projekte nicht mehr als Exploration, sondern als Produktionsassets betrachten.

Oder anders formuliert: 2025 hat bewiesen, was möglich ist. 2026 beginnt damit, zu zeigen, was daraus gemacht wird.

Gold- und Silberpreise auf Mehrjahrzehntehochs: Da beide Edelmetalle derzeit auf historisch erhöhten Niveaus handeln und langfristige Trendstrukturen nach oben verlassen haben, hat sich das wirtschaftliche Umfeld für Produzenten und entwicklungsnahe Projekte spürbar verändert. Solche Phasen gingen historisch häufig mit erhöhter strategischer Aktivität einher, da höhere Margen, verbesserte Projektwirtschaftlichkeiten und gestärkte Bilanzen der Produzenten dazu tendieren, Konsolidierungs- und M&A-Dynamiken im gesamten Sektor zu beschleunigen.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 66.933.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 1,18 CAD (13.01.2026)

Marktkapitalisierung: 79 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,738 EUR (13.01.2026)

Marktkapitalisierung: 49 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichteter Natur. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem – sind jedoch nicht darauf beschränkt – Aussagen, Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Den weiteren operativen Fortschritt am Gran Pilar Gold-Silber Projekt; die laufenden und zukünftigen Explorations-, Trenching- und Entwicklungsaktivitäten; den zeitlichen Ablauf und die operative Umsetzung der genehmigten Pilotmine; die potenzielle Verarbeitung von Material aus bestehenden und neu identifizierten Zielzonen; die Auswertung und Interpretation laufender und zukünftiger Bohr-, Trenching- und Gesteinsproben; den möglichen Einfluss zukünftiger Explorationsergebnisse auf Projektumfang, Planung und Entwicklung; die weitere Optimierung von Betriebs-, Infrastruktur- und Organisationsstrukturen; die potenzielle Entwicklung in Richtung einer erweiterten oder kommerziellen Produktion; sowie Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Marktbedingungen, insbesondere der Preisentwicklung von Gold und Silber, und deren möglichem Einfluss auf Projektbewertung, Finanzierung und strategische Entscheidungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen des Managements sowie des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Diese Annahmen gelten als angemessen, können sich jedoch aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren als unzutreffend erweisen. Solche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Die weiterhin bestehende spekulative Natur von Explorations- und frühen Produktionsprojekten; die Möglichkeit, dass Explorationsergebnisse, Probenahmen oder Trenching-Resultate nicht zu wirtschaftlich verwertbaren Mineralisierungen führen oder sich anders entwickeln als erwartet; geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Ausdehnung und Gehalt mineralisierter Zonen; technische, operative oder logistische Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Bau, Betrieb und der Optimierung der genehmigten Pilotmine; die Möglichkeit, dass Ergebnisse aus Pilot- oder Testbetrieben nicht vollständig auf größere oder weiterentwickelte Produktionsszenarien übertragbar sind; Kostenabweichungen, Zeitverzögerungen oder infrastrukturelle Einschränkungen; Abhängigkeiten von Genehmigungen, behördlichen Auflagen, Umwelt- und Sozialfaktoren; politische, regulatorische oder steuerliche Änderungen in Mexiko; Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie makroökonomische oder geopolitische Entwicklungen; Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalbeschaffung; sowie Abhängigkeiten von Schlüsselpersonen, Auftragnehmern, lokalen Arbeitskräften und Drittparteien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Der Leser wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen von Tradingview.com, Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen. Das Titelbild wurde von 123rf.com bezogen und lizenziert.